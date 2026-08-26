Naturgy Panamá: más de 50 mil clientes afectados por interrupción eléctrica

Trabajos de Naturgy Panamá. @NaturgyPa

Por Ana Canto La empresa Naturgy Panamá informó que a las 2:01 p. m. de hoy se registró un evento externo a su red, originado en el Sistema Interconectado Nacional debido a la apertura de la interconexión entre México y Guatemala.

El incidente afectó durante cinco minutos el suministro eléctrico de más de 50,000 clientes en los sectores de San Francisco, Vía Porras, Obarrio, Bella Vista, El Cangrejo y Vía España, en la provincia de Panamá; así como en Ciudad Futuro, Nuevo Arraiján, Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, San Carlos, Las Guías, El Higo y Punta Barco, en la provincia de Panamá Oeste; y en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

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La compañía agregó que, conforme a los procedimientos establecidos, se realizaron las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para la normalización del suministro eléctrico de los usuarios afectados. La empresa @NaturgyPa informó que a las 2:01 p.m. se produjo un evento externo a la red con origen en el Sistema Interconectado Nacional, debido a la apertura de la Interconexión México y Guatemala.



Este evento afectó por espacio de 5 minutos el suministro eléctrico de más de… pic.twitter.com/sQILvlRg4A — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026