Naturgy Panamá: más de 50 mil clientes afectados por interrupción eléctrica

La empresa Naturgy Panamá informó que a las 2:01 p. m. de hoy se registró un evento externo a su red, originado en el Sistema Interconectado Nacional debido a la apertura de la interconexión entre México y Guatemala.
El incidente afectó durante cinco minutos el suministro eléctrico de más de 50,000 clientes en los sectores de San Francisco, Vía Porras, Obarrio, Bella Vista, El Cangrejo y Vía España, en la provincia de Panamá; así como en Ciudad Futuro, Nuevo Arraiján, Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, San Carlos, Las Guías, El Higo y Punta Barco, en la provincia de Panamá Oeste; y en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé.
La compañía agregó que, conforme a los procedimientos establecidos, se realizaron las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho para la normalización del suministro eléctrico de los usuarios afectados.