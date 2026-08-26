Docentes de las 16 regiones educativas se reúnen en congreso sobre enseñanza y lectoescritura

Con la participación de 600 docentes provenientes de las 16 regiones educativas del país, se inauguró el Congreso Internacional "Naveguemos hacia nuevas rutas para la enseñanza lingüística y de la lectoescritura", encuentro orientado a actualizar las herramientas pedagógicas del magisterio panameño.

Durante cuatro jornadas, los asistentes compartirán experiencias con siete expositores internacionales y 13 nacionales, quienes presentarán estrategias prácticas para fortalecer el liderazgo pedagógico y la mediación del aprendizaje en entornos digitales.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, destacó el valor de estas iniciativas para la formación continua del cuerpo docente. Durante su intervención, el titular del ramo resaltó además que Panamá será sede, por segunda ocasión, del Congreso Internacional de la Lengua Española, al tiempo que ponderó el rol transformador del educador en la sociedad.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), Orit Btesh, subrayó la necesidad de promover aulas dinámicas enfocadas en la creatividad, el pensamiento crítico y la formulación de preguntas como motores del aprendizaje.

Durante la jornada inaugural se abordaron conferencias centradas en la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza del español, la comunicación asertiva en entornos laborales, la literatura infantil en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar y los desafíos de la lectura en el siglo XXI.

En el marco del evento, el titular de Educación también inauguró el pabellón institucional en la XXII Feria Internacional del Libro de Panamá, presentado bajo el lema «Las esclusas de la lectura: “Las Exclusas de la lectura, rediseñando el saber, conectando al mundo en este encuentro de las letras y el pensamiento”.