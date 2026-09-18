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Reunión entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli genera distintas reacciones

El encuentro sostenido entre los presidentes de Otro Camino, Ricardo Lombana y de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, ha generado reacciones de varios sectores políticos, pese a la aclaración del movimiento que atribuyó la reunión a la preocupación que existe por una propuesta planteada en las reformas electorales y que podría afectar a los partidos políticos.