"Él me llama su hija" tendrá estreno exclusiva en Panamá: fecha y lugar

La película “Él me llama su hija” tendrá su estreno en Panamá el próximo jueves 24 de septiembre, con una función programada para las 7:00 p.m. en Cinépolis Dorado Mall.
¿Cuándo será la premier de “Él me llama su hija” en Panamá?
La función especial se realizará con los siguientes detalles:
- Fecha: jueves 24 de septiembre.
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Cinépolis Dorado Mall.
- Modalidad: premier exclusiva.
La organización informó que existe un proceso de registro para obtener un pase doble, sujeto a disponibilidad debido a que los cupos son limitados.
¿Cómo obtener información sobre la premier?
Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la función y el proceso de registro pueden comunicarse directamente con los organizadores a los números 6436-5200 y 6478-4713.
El enlace facilitado para el registro es de carácter exclusivo y, según las indicaciones de la organización, no debe ser compartido públicamente debido a la disponibilidad limitada de cupos.