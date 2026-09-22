"Él me llama su hija" tendrá estreno exclusiva en Panamá: fecha y lugar

La película “Él me llama su hija” tendrá su estreno en Panamá el próximo jueves 24 de septiembre, con una función programada para las 7:00 p.m. en Cinépolis Dorado Mall.

La producción presenta una historia centrada en el amor del Padre Celestial y su capacidad de transformar la vida de las personas. También invita a las participantes llevar una amiga como invitada para que compartan juntas el estreno.

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¿Cuándo será la premier de “Él me llama su hija” en Panamá?

La función especial se realizará con los siguientes detalles:

Fecha: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Lugar: Cinépolis Dorado Mall.

Cinépolis Dorado Mall. Modalidad: premier exclusiva.

La organización informó que existe un proceso de registro para obtener un pase doble, sujeto a disponibilidad debido a que los cupos son limitados.

¿Cómo obtener información sobre la premier?

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la función y el proceso de registro pueden comunicarse directamente con los organizadores a los números 6436-5200 y 6478-4713.

El enlace facilitado para el registro es de carácter exclusivo y, según las indicaciones de la organización, no debe ser compartido públicamente debido a la disponibilidad limitada de cupos.