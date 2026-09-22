Panamá Cine -  22 de septiembre de 2026 - 15:19

"Él me llama su hija" tendrá estreno exclusiva en Panamá: fecha y lugar

“Él me llama su hija” tendrá su estreno en Panamá el próximo jueves 24 de septiembre a las 7:00 p.m. en Cinépolis Dorado Mall.

Él me llama su hija tendrá estreno exclusiva en Panamá: fecha y lugar
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La película “Él me llama su hija” tendrá su estreno en Panamá el próximo jueves 24 de septiembre, con una función programada para las 7:00 p.m. en Cinépolis Dorado Mall.

La producción presenta una historia centrada en el amor del Padre Celestial y su capacidad de transformar la vida de las personas. También invita a las participantes llevar una amiga como invitada para que compartan juntas el estreno.

¿Cuándo será la premier de “Él me llama su hija” en Panamá?

La función especial se realizará con los siguientes detalles:

  • Fecha: jueves 24 de septiembre.
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Cinépolis Dorado Mall.
  • Modalidad: premier exclusiva.

La organización informó que existe un proceso de registro para obtener un pase doble, sujeto a disponibilidad debido a que los cupos son limitados.

¿Cómo obtener información sobre la premier?

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la función y el proceso de registro pueden comunicarse directamente con los organizadores a los números 6436-5200 y 6478-4713.

El enlace facilitado para el registro es de carácter exclusivo y, según las indicaciones de la organización, no debe ser compartido públicamente debido a la disponibilidad limitada de cupos.

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