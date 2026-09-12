La película "CHICHERO" representará a Panamá en los Goya 2027 y buscará una nominación al Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá anunció que la película CHICHERO, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, fue seleccionada para representar al país ante los Premios Goya 2027 y en la carrera por una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta llegará a los cines panameños a finales de septiembre.

La Academia confirmó que CHICHERO cumple con las bases y los requisitos establecidos para representar a Panamá ante los Premios Goya 2027 y en la carrera por una nominación al Óscar. La selección incorpora la producción panameña al circuito internacional de premios cinematográficos. CHICHERO fue ganadora del Concurso Fondo de Cine 2023.

CHICHERO es una historia de migración, amor y resistencia. Cortesía

Sinopsis

En el Perú de los años ochenta, el conflicto entre Sendero Luminoso y el ejército obliga a los habitantes de Combopata a abandonar sus hogares. Entre ellos está Josué, un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo. Separado de sus seres queridos y empujado a una realidad que no eligió, hace una promesa a su familia: luchar para construirles un futuro mejor.

Aferrado a ese sueño, Josué deja Perú y migra a Panamá. Sin dinero, sin contactos y lejos de todo lo que conoce, sobrevive vendiendo chichas y empanadas en las calles. Su vida cambia cuando conoce a Gaby, una joven con sus propias heridas y una lucha silenciosa por recuperar el control de su vida. En medio de la precariedad y la soledad, ambos encuentran en el otro una inesperada esperanza.

Mientras Josué intenta abrirse camino en el boxeo y cumplir la promesa que lo llevó lejos de casa, descubre que empezar de nuevo también significa enfrentarse a decisiones capaces de transformar su vida. Entre el amor, la familia y el sueño de un futuro mejor, deberá decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger aquello por lo que ha luchado.

CHICHERO es una historia de migración, amor y resistencia; el viaje de un hombre que cruza fronteras buscando una oportunidad y descubre que la pelea más importante no siempre ocurre dentro de un ring.

Estreno en Panamá

CHICHERO llegará a las salas de cine de Panamá a finales de septiembre de 2026, cuando iniciará su exhibición comercial en el país.

Ficha técnica