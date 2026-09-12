La película "CHICHERO" representará a Panamá en los Goya 2027 y buscará una nominación al Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá anunció que la película CHICHERO, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, fue seleccionada para representar al país ante los Premios Goya 2027 y en la carrera por una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta llegará a los cines panameños a finales de septiembre.
Sinopsis
En el Perú de los años ochenta, el conflicto entre Sendero Luminoso y el ejército obliga a los habitantes de Combopata a abandonar sus hogares. Entre ellos está Josué, un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo. Separado de sus seres queridos y empujado a una realidad que no eligió, hace una promesa a su familia: luchar para construirles un futuro mejor.
Aferrado a ese sueño, Josué deja Perú y migra a Panamá. Sin dinero, sin contactos y lejos de todo lo que conoce, sobrevive vendiendo chichas y empanadas en las calles. Su vida cambia cuando conoce a Gaby, una joven con sus propias heridas y una lucha silenciosa por recuperar el control de su vida. En medio de la precariedad y la soledad, ambos encuentran en el otro una inesperada esperanza.
Mientras Josué intenta abrirse camino en el boxeo y cumplir la promesa que lo llevó lejos de casa, descubre que empezar de nuevo también significa enfrentarse a decisiones capaces de transformar su vida. Entre el amor, la familia y el sueño de un futuro mejor, deberá decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger aquello por lo que ha luchado.
CHICHERO es una historia de migración, amor y resistencia; el viaje de un hombre que cruza fronteras buscando una oportunidad y descubre que la pelea más importante no siempre ocurre dentro de un ring.
Estreno en Panamá
CHICHERO llegará a las salas de cine de Panamá a finales de septiembre de 2026, cuando iniciará su exhibición comercial en el país.
Ficha técnica
- Título: CHICHERO
- Dirección: Arturo Montenegro y Aarón Bromley
- País: Panamá
- Producción: QFilms, Dicine
- Con el apoyo de: Ministerio de Cultura de Panamá / Gobierno Nacional
- Reconocimientos previos: Ganadora del Concurso Fondo de Cine 2023
- Selecciones internacionales: Película elegida para representar a Panamá ante los Premios Goya 2027 y en la carrera por una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional
- Estreno en Panamá: Finales de septiembre de 2026