Yo Me Llamo All Stars: Boza es el invitado especial de esta noche

Este 22 de septiembre, se vive la semifinal de Yo Me Llamo All Stars 2026. Seis participantes lo darán todo sobre el escenario, pero solo cuatro lograrán avanzar a la gran final.
Como invitado especial de esta noche, que promete estar llena de música y emoción, se presentará el reconocido artista panameño Boza.
Conoce a los participantes que se presentarán esta noche en Yo Me Llamo
- Camilo Sesto
- Bob Marley
- Ivy Queen
- Eminen
- Chayanne
- La Lupe
¿Dónde puedes ver Yo Me Llamo Alls Stars?
El programa se transmite por Telemetro a las 8:30 p.m. Además, puedes votar por tu participante favorito a través de la página web https://www.telemetro.com/yo-me-llamo