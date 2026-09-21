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Yo Me Llamo All Stars Yo me Llamo -  21 de septiembre de 2026 - 16:21

Yo Me Llamo All Stars: Estos son los seis participantes que se enfrentarán en la semifinal

La próxima gala de Yo Me Llamo All Stars será decisiva. Solo cuatro participantes llegarán a la gran final del megashow.

Yo Me Llamo All Stars. 

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Conoce a los participantes que buscan llegar a la gran final de Yo Me Llamo

  1. Camilo Sesto (Roberth Ordóñez): Ecuador
  2. Bob Marley (Fabio Hernández): Colombia
  3. La Lupe (Rony Ochoa): Panamá
  4. Ivy Queen (Aniuska Varela): Panamá
  5. Eminem (Engell González): Panamá
  6. Chayanne (Julian Andrés): Colombia

¿Dónde puedo ver Yo Me Llamo All Stars?

El programa se transmite por Telemetro a las 8:30 p.m. Además, puedes votar por tu participante favorito a través de la página web https://www.telemetro.com/yo-me-llamo

En el sexto show, Bon Jovi cedió su puesto a Eminem, permitiendo que el imitador continúe en competencia. Mientras tanto, Camilo Sesto se ha posicionado como uno de los favoritos en cada gala, aumentando la expectativa entre los seguidores del programa sobre quiénes lograrán llegar a la gran final y quién se quedará con el título.

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