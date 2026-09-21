Yo Me Llamo All Stars: Estos son los seis participantes que se enfrentarán en la semifinal

Seis imitadores llegaron a la semifinal de Yo Me Llamo All Stars de este martes, donde dos de ellos serán eliminados y solo cuatro llegarán a la gran final.

Conoce a los participantes que buscan llegar a la gran final de Yo Me Llamo

Camilo Sesto (Roberth Ordóñez): Ecuador Bob Marley (Fabio Hernández): Colombia La Lupe (Rony Ochoa): Panamá Ivy Queen (Aniuska Varela): Panamá Eminem (Engell González): Panamá Chayanne (Julian Andrés): Colombia

¿Dónde puedo ver Yo Me Llamo All Stars?

El programa se transmite por Telemetro a las 8:30 p.m. Además, puedes votar por tu participante favorito a través de la página web https://www.telemetro.com/yo-me-llamo

En el sexto show, Bon Jovi cedió su puesto a Eminem, permitiendo que el imitador continúe en competencia. Mientras tanto, Camilo Sesto se ha posicionado como uno de los favoritos en cada gala, aumentando la expectativa entre los seguidores del programa sobre quiénes lograrán llegar a la gran final y quién se quedará con el título.