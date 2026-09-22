Siga en vivo la transmisión del séptimo show de Yo Me Llamo All Stars, donde disfrutará de grandes presentaciones con sorprendentes artistas, esta noche a partir de las 8:30 p. m. por Telemetro.
Yo Me Llamo All Stars Yo me Llamo - 22 de septiembre de 2026 - 20:30
VIDEO | EN VIVO: Yo Me Llamo All Stars, séptimo show
Siga en vivo esta noche la transmisión del séptimo show de Yo Me Llamo All Stars, por Telemetro, canal 13.
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VIDEO | EN VIVO: Yo Me Llamo All Stars, séptimo show
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