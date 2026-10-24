Tarjeta PASE-U: IFARHU anuncia atención especial para acudientes extranjeros que utilizan pasaporte

Entrega de tarjetas del PASE- U en Los Santos.

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ), becas y asistencias económicas que aún no han recibido sus tarjetas PUNCH tendrán una nueva oportunidad para retirarlas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros coordinan la atención de los casos pendientes, con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios económicos de los estudiantes.

Por ello, los padres de familia y acudientes de estudiantes beneficiarios podrán retirar el plástico a partir del martes 27 de octubre de 2026 en las sucursales de Caja de Ahorros habilitadas a nivel nacional.

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IFARHU: ¿Quiénes podrán retirar las tarjetas PUNCH pendientes?

De acuerdo con la información proporcionada por el IFARHU, la nueva programación estará dirigida principalmente a los siguientes grupos:

Beneficiarios que perdieron su tarjeta PUNCH debido al sismo, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Personas que no aparecían registradas en el sistema durante las jornadas anteriores de entrega.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

¿Qué pasará con los acudientes extranjeros que tienen pasaporte?

El IFARHU aclaró que los acudientes extranjeros que se identifican mediante pasaporte no estarán incluidos en la programación que se anunciará la próxima semana.

Para este grupo se establecerá una fecha especial de atención, que será comunicada posteriormente.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse atentos a los próximos anuncios de la Caja de Ahorros para conocer las sucursales y fechas correspondientes al retiro de las tarjetas PUNCH pendientes.