Invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989: identifican restos de Roberto Aparicio

Después de más de 36 años de incertidumbre, los familiares de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, quien falleció a los 21 años durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, recibieron la confirmación de la identificación de sus restos. La información fue divulgada por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, como parte de las investigaciones para esclarecer el destino de las víctimas de aquel acontecimiento histórico.

Roberto Aparicio pertenecía al Batallón 2000, con sede en Chepo, pero al momento de la invasión prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa. Días después de la operación militar, sus familiares fueron informados de que había fallecido en el sector de El Chorrillo. Sin embargo, pese a las búsquedas realizadas en hospitales y cementerios, no lograron localizar sus restos y posteriormente recibieron información de que había sido sepultado en una fosa común del cementerio Jardín de Paz.

¿Cómo lograron identificar los restos de Roberto Aparicio tras más de 36 años?

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 explicó que el proceso de identificación representó un desafío debido al estado de carbonización de los restos, lo que requirió la aplicación de procedimientos forenses especializados.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) logró extraer material genético y obtener un perfil de ADN, que posteriormente fue comparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) con las muestras de referencia proporcionadas por familiares de las víctimas.

“Después de más de 36 años de incertidumbre, su identificación ofrece una respuesta a su familia y sus restos podrán recibir digna sepultura con su identidad plenamente establecida”, indicó la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

La identificación permitirá que los restos de Roberto Aparicio sean entregados para recibir una sepultura digna, poniendo fin a décadas de incertidumbre sobre su paradero.