Teletón 20-30 de Provincias Centrales busca recaudar fondos para reconstruir viviendas tras el terremoto

Con el objetivo de brindar un nuevo hogar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, este sábado 24 de octubre se desarrolla la Teletón 20-30 de Provincias Centrales, en el Centro de Convenciones de Azuero. La actividad reúne a artistas y voluntarios para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas en las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

Edison Decerega, representante del Club Activo 20-30, explicó que la jornada no tiene una meta económica establecida, ya que la cantidad de viviendas que podrán reconstruirse dependerá de las donaciones recibidas.

“La meta la pone el pueblo, yo me voy a reservar el tema de que sigamos con un monto, la realidad es que la situación está complicada en el país, entonces, queremos hacer la mayor cantidad de casas posibles, pero dependemos de todo el pueblo panameño, solos no podemos”, expresó Decerega.

Sismo en Panamá | “La meta la pone el pueblo, yo me voy a reservar el tema de que sigamos con un monto, la realidad es que la situación está complicada en el país, entonces, queremos hacer la mayor cantidad de casas posibles, pero dependemos de todo el pueblo panameño, solos no… pic.twitter.com/mm6XD7Ucfl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2026

¿Cómo donar a la Teletón 20-30 para apoyar a los damnificados por el terremoto?

El representante del Club Activo 20-30 indicó que las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportes mediante Yappy, transferencias bancarias y los métodos disponibles en el sitio web de la organización.

“Usted puede mandar Yappy, puede hacer transferencia, entrar en a la cuenta teleton.com, que no sólo es para que encuentren todos los métodos de donación, sino también para que vean todo lo que hace el Club Activo 20 - 30 Panamá a lo largo del año, que no es solamente un evento de Teletón que llega y nos desaparecemos, ahí están todas las actividades que hacemos durante todo el año, las ayudas, las donaciones, los diferentes comités, etcétera”, señaló Decerega.

Los interesados pueden consultar las opciones de donación en teleton.com.

Sismo en Panamá | “Usted puede mandar Yappy, puede hacer transferencia, entrar en a la cuenta https://t.co/QzDnCK2rRC, que no sólo es para que encuentren todos los métodos de donación, sino también para que vean todo lo que hace el Club Activo 20 - 30 Panamá a lo largo del año,… pic.twitter.com/ewJuUxLi4M — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2026

Teletón 20-30 priorizará viviendas de familias con personas con discapacidad

Manuel Morela, también integrante del Club Activo 20-30, explicó que los recursos recaudados se destinarán a diferentes comunidades de la región de Azuero, priorizando a las familias que tengan integrantes con discapacidad.

“Ahorita estamos en el tema de priorizar a las casas que tienen familiares con discapacidad. También la idea es no solamente hacer casas en una sola zona, vamos a diversificar dependiendo obviamente de lo que alcancemos, vamos a diversificar esos hogares para las familias que lo necesitan en diferentes pueblos en toda la región de Azuero”, manifestó Morela.

Sismo en Panamá | “Ahorita estamos en el tema de priorizar a las casas que tienen familiares con discapacidad. También la idea es no solamente hacer casas en una sola zona, vamos a diversificar dependiendo obviamente de lo que alcancemos, vamos a diversificar esos hogares para… pic.twitter.com/pQ6Ifg7KDI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2026

El evento contará con la participación de artistas nacionales de música típica y reggae, entre ellos Alejandro Torres, quienes se sumarán a la jornada solidaria.

“Todos los artistas típicos regionales, nacionales de Panamá nos van a estar apoyando hoy, estará Alejandro Torres, entre otros y también del tema de reggae todos los artistas van a estar con nosotros, todos estamos unidos ahorita por esta misión que es darles casa a la gente que lo necesita”, destacó Morela.