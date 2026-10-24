Fallece Griselda Alcira López Pérez, periodista y exdirectora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá

El periodismo y la educación panameña están de luto por el fallecimiento de Griselda Alcira López Pérez, reconocida periodista, escritora, educadora y gestora cultural, quien dedicó gran parte de su vida a la formación de profesionales de la comunicación y al fortalecimiento de la cultura nacional. Su deceso fue confirmado por sus familiares mediante un comunicado.
¿Quién fue Griselda Alcira López Pérez y cuál fue su legado en Panamá?
Griselda López fue una de las pioneras de la televisión educativa panameña. Entre sus principales aportes destaca su participación como fundadora y primera directora de Radio y Televisión Educativa, Canal Once, institución desde la cual contribuyó al desarrollo de contenidos educativos y culturales.
A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos nacionales por sus contribuciones al periodismo, la educación y la cultura. Su familia la recordó como una mujer de pensamiento independiente, carácter firme y profundas convicciones, que mantuvo un estrecho vínculo con sus raíces guarareñas.
En el comunicado, sus familiares expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas tras conocerse su fallecimiento y anunciaron que los detalles de las honras fúnebres serán comunicados oportunamente.
“Su voz se apaga, pero su historia y su legado permanecerán para siempre”, concluye el mensaje de despedida.