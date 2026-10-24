Fallece Griselda Alcira López Pérez, periodista y exdirectora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá

El periodismo y la educación panameña están de luto por el fallecimiento de Griselda Alcira López Pérez, reconocida periodista, escritora, educadora y gestora cultural, quien dedicó gran parte de su vida a la formación de profesionales de la comunicación y al fortalecimiento de la cultura nacional. Su deceso fue confirmado por sus familiares mediante un comunicado.

Originaria de Guararé, provincia de Los Santos, López Pérez se distinguió por su trayectoria en los medios de comunicación y la enseñanza universitaria. Fue directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, además de escritora y promotora de iniciativas culturales.

¿Quién fue Griselda Alcira López Pérez y cuál fue su legado en Panamá?

Griselda López fue una de las pioneras de la televisión educativa panameña. Entre sus principales aportes destaca su participación como fundadora y primera directora de Radio y Televisión Educativa, Canal Once, institución desde la cual contribuyó al desarrollo de contenidos educativos y culturales.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos nacionales por sus contribuciones al periodismo, la educación y la cultura. Su familia la recordó como una mujer de pensamiento independiente, carácter firme y profundas convicciones, que mantuvo un estrecho vínculo con sus raíces guarareñas.

En el comunicado, sus familiares expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas tras conocerse su fallecimiento y anunciaron que los detalles de las honras fúnebres serán comunicados oportunamente.

“Su voz se apaga, pero su historia y su legado permanecerán para siempre”, concluye el mensaje de despedida.