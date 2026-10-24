Así es primera vivienda reconstruida a familia damnificada en Soná por el terremoto

Quince días después del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, una familia de la comunidad de Quebrada Grande, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, recibió las llaves de su nueva vivienda completamente reconstruida y amueblada. La entrega se realizó este viernes 23 de octubre, como parte de las acciones de recuperación para las familias que perdieron sus hogares a consecuencia del movimiento sísmico.

La vivienda beneficia a Doris Sánchez Camaño, de 50 años, quien reside en el corregimiento de Río Grande junto a su esposo, Enrique Guerra, y sus tres hijos: Ariel Guerra, de 18 años; Samuel Guerra, de 10; y Jeison Calles, de 29 años, quien presenta parálisis cerebral y movilidad reducida.

La vivienda beneficia a Doris Sánchez y a su familia.

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¿Cómo es la primera vivienda reconstruida tras el terremoto en Soná?

La nueva residencia fue entregada completamente amueblada y cuenta con dos recámaras, sala, comedor, cocina, portal y un baño especialmente acondicionado con espacio amplio y barras de apoyo.

El MIVIOT informó que mantiene en ejecución 11 viviendas adicionales en Veraguas. MIVIOT

Además, incorpora una rampa de acceso frontal para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de uno de los integrantes de la familia.

La entrega oficial estuvo a cargo del secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované.

La nueva residencia fue entregada completamente amueblada y cuenta con dos recámaras. MIVIOT

Miviot avanza en la reconstrucción de otras 11 viviendas en Veraguas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó que mantiene en ejecución 11 viviendas adicionales en la provincia de Veraguas, destinadas a familias damnificadas por el terremoto.

La vivienda incorpora una rampa de acceso frontal para personas con movilidad reducida. MIVIOT

De estas construcciones, nueve se encuentran en el distrito de Soná y dos en Río de Jesús, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para atender a las personas afectadas.