Así es primera vivienda reconstruida a familia damnificada en Soná por el terremoto

Quince días después del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, una familia de la comunidad de Quebrada Grande, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, recibió las llaves de su nueva vivienda completamente reconstruida y amueblada. La entrega se realizó este viernes 23 de octubre, como parte de las acciones de recuperación para las familias que perdieron sus hogares a consecuencia del movimiento sísmico.
¿Cómo es la primera vivienda reconstruida tras el terremoto en Soná?
La nueva residencia fue entregada completamente amueblada y cuenta con dos recámaras, sala, comedor, cocina, portal y un baño especialmente acondicionado con espacio amplio y barras de apoyo.
Además, incorpora una rampa de acceso frontal para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de uno de los integrantes de la familia.
La entrega oficial estuvo a cargo del secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované.
Miviot avanza en la reconstrucción de otras 11 viviendas en Veraguas
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó que mantiene en ejecución 11 viviendas adicionales en la provincia de Veraguas, destinadas a familias damnificadas por el terremoto.
De estas construcciones, nueve se encuentran en el distrito de Soná y dos en Río de Jesús, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para atender a las personas afectadas.