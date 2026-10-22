Miviot inicia construcción de viviendas para damnificados del terremoto

El ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( Miviot), arranca con el proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, avanza en el oriente de la provincia de Chiriquí, donde el Gobierno Nacional inició los trabajos para brindar soluciones habitacionales a las familias que perdieron sus hogares.

Contenido de Interés: Miviot explica cómo solicitar evaluación de viviendas afectadas por el terremoto en Panamá

Las primeras intervenciones se concentran en el distrito de San Félix, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico. Las labores incluyen la entrega de materiales de construcción, la remoción de escombros y la preparación de terrenos para levantar nuevas estructuras.

De acuerdo con el Miviot, las acciones buscan atender prioritariamente a los hogares que sufrieron daños graves y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Reconstrucción de viviendas para familias afcetadas. miviot

Primera dama recorre comunidades afectadas en Herrera

Mientras avanzan las labores en Chiriquí, la primera dama, Maricel de Mulino, ha acompañado las acciones de atención a las familias damnificadas por el terremoto.

Como parte de los recorridos en la provincia de Herrera, visitó las comunidades de Menchaca y Ocú Cabecera, en el distrito de Ocú, así como Mandinga, en el distrito de Pesé, para conocer las condiciones de los residentes afectados y dar seguimiento a sus necesidades.

Miviot inicia construcción de viviendas para damnificados. miviot

Reconstrucción y apoyo a las familias damnificadas

A medida que avanzan las evaluaciones y las obras, las autoridades mantienen la atención a las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas por los daños ocasionados por el terremoto.

El proceso contempla tanto la construcción de nuevas casas para quienes sufrieron pérdidas totales como la reparación de estructuras que puedan recuperarse.

La continuidad de estos trabajos será clave para que las comunidades afectadas en Chiriquí, Herrera y el resto de las provincias impactadas puedan recuperar progresivamente sus viviendas y condiciones de vida.