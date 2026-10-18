Soluciones ofrece el Miviot a las familias afectadas por el terremoto.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( Miviot ) informó que avanzan los trabajos de recuperación de viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026. Las labores incluyen demolición de estructuras dañadas, remoción de escombros e inicio de construcción en comunidades de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé.

La institución contempla distintas soluciones habitacionales para las familias damnificadas, dependiendo de las condiciones de sus viviendas y los resultados de las evaluaciones técnicas realizadas después del movimiento sísmico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué soluciones ofrece el Miviot a las familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio de Vivienda contempla tres tipos de intervención:

Construcción de nuevas viviendas: destinadas a las familias que perdieron sus hogares.

Reconstrucción parcial: para las estructuras que, tras una evaluación técnica, puedan recuperarse.

Entrega de materiales: para facilitar las reparaciones necesarias en viviendas afectadas.

El proceso de recuperación habitacional ya comenzó en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, donde se desarrollan acciones para atender a las familias que sufrieron daños en sus residencias.

¿En qué comunidades comenzaron los trabajos de reconstrucción?

El Miviot informó que las labores de demolición, limpieza de escombros y construcción se desarrollan en distintos puntos del país.

Entre las comunidades y distritos incluidos se encuentran:

Chiriquí: Matas y Las Lajas, en el distrito de San Félix.

Veraguas: Soná y Río de Jesús.

Herrera: Pesé y Las Minas.

Coclé: La Pintada y Penonomé.

Estas intervenciones forman parte del proceso de recuperación de las viviendas afectadas, luego de las inspecciones realizadas para determinar las condiciones de las estructuras.

El Ministerio de Vivienda continuará con las acciones habitacionales destinadas a las familias damnificadas, mediante soluciones que dependerán del nivel de afectación de cada inmueble.