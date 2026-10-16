Terremoto en Panamá: Miviot inicia trabajos para reconstruir viviendas afectadas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó sobre la llegada de materiales de construcción y maquinaria pesada al distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, para iniciar las adecuaciones y primeras reconstrucciones de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. La intervención prioriza a las familias que sufrieron daños parciales o totales en sus hogares.

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¿Qué familias recibirán apoyo del Miviot en San Félix?

De acuerdo con el Miviot, los primeros materiales de construcción fueron entregados a José Cermichiaro, residente de la comunidad de Las Matas, en el distrito de San Félix.

La institución detalló que, después del mediodía, también se descargaron materiales para una segunda familia, encabezada por Paola Villavicencio.

El @MIVIOTPma comunica que vehículos y camiones con materiales de construcción, así como maquinaría pesada, llegó al distrito de San Félix para realizar las adecuaciones y las primeras reconstrucciones de viviendas en la provincia de Chiriquí.



“El primer damnificado que recibió… pic.twitter.com/1dFNQ3d3AM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

Asimismo, anunció que en la comunidad de Las Matas comenzaría la descarga de materiales destinados a la vivienda de la familia de Edgar García.

Miviot prioriza viviendas afectadas por el terremoto en Chiriquí

El traslado de materiales y maquinaria forma parte del plan integral de contingencia que desarrolla el Miviot en el oriente chiricano para atender las afectaciones habitacionales provocadas por el movimiento sísmico.

Entre las acciones anunciadas por la institución se encuentran:

Entrega de materiales de construcción a las familias damnificadas.

Movilización de maquinaria pesada para apoyar los trabajos.

Adecuación y reconstrucción de viviendas que registraron daños.

Atención prioritaria a hogares con pérdidas parciales o totales.

El Miviot indicó que la distribución de recursos y la ejecución de las obras buscan avanzar en la recuperación de las condiciones habitacionales de las comunidades afectadas por el terremoto.