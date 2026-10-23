Mulino propone a la Universidad de Tulane abrir un centro de estudios marítimos y logística en Panamá

Panamá podría convertirse en sede de un nuevo centro de formación especializado en estudios marítimos y logística, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino , propusiera a una delegación de la Universidad de Tulane, ubicada en Nueva Orleans, Estados Unidos, establecer una sede académica en Ciudad del Saber.

La propuesta fue presentada durante una reunión sostenida este viernes, en la que el mandatario destacó que la iniciativa permitiría a estudiantes panameños, latinoamericanos y de otras naciones con vocación marítima acceder a formación especializada sin tener que asumir los elevados costos de estudiar en Estados Unidos.

Universidad de Tulane podría establecer un centro de estudios marítimos en Ciudad del Saber

Mulino explicó que la propuesta se encuentra en una etapa preliminar y que surgió ante la próxima finalización de un programa académico que la Universidad de Tulane mantiene desde hace varios años en Grecia.

“Esta visita es muy especial para mí, porque es el máximo profesor del Centro Marítimo de la Universidad de Tulane, donde estudié mi maestría. Que estén en Panamá no es casualidad, responde a su interés en el futuro del país y sobre todo en algo que vamos a empezar a ver cómo se puede hacer: lograr que esa universidad establezca un centro de estudios marítimos y de logística. Aunque todavía está muy en borrador, se los propuse debido a que el próximo año finalizarán un programa que tienen desde hace muchos años en Grecia”, expresó el mandatario panameño.

El presidente, quien es egresado de esta universidad, también manifestó su satisfacción por recibir a los docentes de su antigua casa de estudios y expresó su deseo de que la iniciativa llegue a concretarse.

“Estoy muy complacido de recibir a los profesores de mi alma máter de Derecho Marítimo. Ojalá todo esto se concrete, pues refleja el interés que despierta Panamá en centros de estudios especializados en el sector marítimo”, señaló Mulino.