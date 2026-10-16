Nueva carretera en Chiriquí: Mulino entrega obra de B/.13.5 millones que beneficia a 9,700 personas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó el proyecto de rehabilitación de la carretera Alto Boquete–Caldera–puente Los Valles, en la provincia de Chiriquí , con una inversión de B/.13.5 millones. La obra comprende 18 kilómetros de vía recuperada y beneficia a más de 9,700 personas, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante la entrega, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. El proyecto busca mejorar la movilidad de residentes, productores y visitantes, además de facilitar el acceso a centros educativos, servicios de salud y comercios.

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¿Qué trabajos se realizaron en la carretera Alto Boquete–Caldera–puente Los Valles?

La rehabilitación incluyó intervenciones en la carretera y estructuras destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Entre los principales trabajos realizados destacan:

Rehabilitación de 18 kilómetros de carretera , mediante la colocación de carpeta asfáltica.

Construcción de un nuevo puente de hormigón sobre el río Los Valles , de 50 metros de longitud y 10.50 metros de ancho.

Trabajos en el puente sobre el río Caldera , para mejorar las condiciones de tránsito.

Construcción de aceras y adecuación de drenajes en sectores intervenidos.

Instalación de señalización vial para orientar a los conductores.

Mejoras en las calles internas del poblado de Caldera.

De acuerdo con el MOP, estas intervenciones buscan facilitar el transporte de productos agropecuarios y mejorar la conectividad de las comunidades de Alto Boquete, Caldera y áreas cercanas.

MOP anuncia nuevos intercambiadores viales en Chiriquí

Durante la actividad, las autoridades también anunciaron otros proyectos destinados a mejorar la circulación vehicular en la provincia.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la primera fase de los intercambiadores de David, que contempla la construcción de viaductos, retornos y dos puentes vehiculares sobre la quebrada San Cristóbal.

El proyecto también incluye la rehabilitación de tramos de la carretera Panamericana entre David y Frontera, así como accesos hacia la zona hospitalaria y el área industrial.

Además, se anunció el intercambiador de Boquete, como parte de las intervenciones previstas para ampliar las alternativas de movilidad en la provincia.

Ruta Norte de David será licitada a mediados de noviembre

El ministro de Obras Públicas informó que a mediados de noviembre de 2026 se prevé licitar el proyecto Ruta Norte de David, una alternativa vial destinada a mejorar las condiciones de circulación en la ciudad.

Según explicó, esta obra se desarrollará fuera del esquema de asociación público-privada (APP).