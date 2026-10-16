Chiriquí Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 15:15

Nueva carretera en Chiriquí: Mulino entrega obra de B/.13.5 millones que beneficia a 9,700 personas

El presidente entregó 18 kilómetros rehabilitados de la carretera Alto Boquete–Caldera–puente Los Valles, en la provincia de Chiriquí.

Mulino entrega carretera Alto Boquete–Caldera en Chiriquí.

Mulino entrega carretera Alto Boquete–Caldera en Chiriquí.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó el proyecto de rehabilitación de la carretera Alto Boquete–Caldera–puente Los Valles, en la provincia de Chiriquí, con una inversión de B/.13.5 millones. La obra comprende 18 kilómetros de vía recuperada y beneficia a más de 9,700 personas, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante la entrega, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. El proyecto busca mejorar la movilidad de residentes, productores y visitantes, además de facilitar el acceso a centros educativos, servicios de salud y comercios.

¿Qué trabajos se realizaron en la carretera Alto Boquete–Caldera–puente Los Valles?

La rehabilitación incluyó intervenciones en la carretera y estructuras destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Entre los principales trabajos realizados destacan:

  • Rehabilitación de 18 kilómetros de carretera, mediante la colocación de carpeta asfáltica.

  • Construcción de un nuevo puente de hormigón sobre el río Los Valles, de 50 metros de longitud y 10.50 metros de ancho.

  • Trabajos en el puente sobre el río Caldera, para mejorar las condiciones de tránsito.

  • Construcción de aceras y adecuación de drenajes en sectores intervenidos.

  • Instalación de señalización vial para orientar a los conductores.

  • Mejoras en las calles internas del poblado de Caldera.

De acuerdo con el MOP, estas intervenciones buscan facilitar el transporte de productos agropecuarios y mejorar la conectividad de las comunidades de Alto Boquete, Caldera y áreas cercanas.

MOP anuncia nuevos intercambiadores viales en Chiriquí

Durante la actividad, las autoridades también anunciaron otros proyectos destinados a mejorar la circulación vehicular en la provincia.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la primera fase de los intercambiadores de David, que contempla la construcción de viaductos, retornos y dos puentes vehiculares sobre la quebrada San Cristóbal.

El proyecto también incluye la rehabilitación de tramos de la carretera Panamericana entre David y Frontera, así como accesos hacia la zona hospitalaria y el área industrial.

Además, se anunció el intercambiador de Boquete, como parte de las intervenciones previstas para ampliar las alternativas de movilidad en la provincia.

Ruta Norte de David será licitada a mediados de noviembre

El ministro de Obras Públicas informó que a mediados de noviembre de 2026 se prevé licitar el proyecto Ruta Norte de David, una alternativa vial destinada a mejorar las condiciones de circulación en la ciudad.

Según explicó, esta obra se desarrollará fuera del esquema de asociación público-privada (APP).

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