Terremoto en Panamá: familiares y amigos despiden a Elena Barría, víctima en Macaracas

En medio del dolor por la pérdida ocasionada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, familiares y amigos despidieron a Elena Barría, quien falleció después de resultar gravemente herida durante el movimiento sísmico en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

La despedida se realizó cerca de su residencia, ubicada en la barriada Nestlé, donde se instalaron una carpa y sillas para recibir a las personas que acudieron a darle el último adiós. La vivienda de la señora Barría quedó completamente destruida por el terremoto.

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Familia de Elena Barría enfrenta el dolor y la reconstrucción tras el terremoto

Amado Frías, hijo de Elena Barría, expresó que la familia atraviesa un momento muy difícil por el fallecimiento de su madre y las pérdidas ocasionadas por el desastre.

Sin embargo, reconoció que, pese al dolor, deberán encontrar la manera de salir adelante y comenzar nuevamente la reconstrucción de sus viviendas.

El terremoto también provocó daños en comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde familias afectadas continúan recibiendo donaciones y asistencia mientras avanzan las labores de recuperación.

Por otra parte, en la ciudad de Panamá permanecen hospitalizadas dos mujeres procedentes de Macaracas, una joven de 20 años y su abuela, quienes resultaron heridas tras el derrumbe de su vivienda durante el sismo.

Las autoridades mantienen las acciones de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.