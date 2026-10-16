Terremoto en Panamá: familiares y amigos despiden a Elena Barría, víctima en Macaracas

En medio del dolor por la pérdida ocasionada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, familiares y amigos despidieron a Elena Barría, quien falleció después de resultar gravemente herida durante el movimiento sísmico en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.
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Familia de Elena Barría enfrenta el dolor y la reconstrucción tras el terremoto
Amado Frías, hijo de Elena Barría, expresó que la familia atraviesa un momento muy difícil por el fallecimiento de su madre y las pérdidas ocasionadas por el desastre.
Sin embargo, reconoció que, pese al dolor, deberán encontrar la manera de salir adelante y comenzar nuevamente la reconstrucción de sus viviendas.
El terremoto también provocó daños en comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde familias afectadas continúan recibiendo donaciones y asistencia mientras avanzan las labores de recuperación.
Por otra parte, en la ciudad de Panamá permanecen hospitalizadas dos mujeres procedentes de Macaracas, una joven de 20 años y su abuela, quienes resultaron heridas tras el derrumbe de su vivienda durante el sismo.
Las autoridades mantienen las acciones de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.