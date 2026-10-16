Terremoto en Panamá: especialistas de EE. UU. evalúan posibles daños en el Hospital del Niño

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron el Hospital del Niño en Panamá para evaluar posibles daños estructurales ocasionados por el terremoto del 9 de octubre.
La visita fue informada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que destacó el apoyo de su país a las labores de respuesta y recuperación.
¿Qué apoyo brinda Estados Unidos a Panamá tras el terremoto?
Estados Unidos desplegó un equipo de 20 especialistas USAR y apoyo aéreo para colaborar con Panamá en la respuesta a la emergencia.
De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los equipos técnicos fueron movilizados para apoyar las evaluaciones estructurales, aéreas y en terreno, así como la identificación de necesidades inmediatas.
Las inspecciones forman parte de los esfuerzos para determinar las condiciones de las instalaciones afectadas y contribuir a que los servicios esenciales puedan mantenerse de forma segura.
La Embajada estadounidense reiteró su respaldo a Panamá en las tareas de respuesta y recuperación tras el terremoto.