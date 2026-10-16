Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 10:41

Terremoto en Panamá: especialistas de EE. UU. evalúan posibles daños en el Hospital del Niño

Especialistas estadounidenses USAR visitaron el Hospital del Niño para evaluar posibles daños estructurales tras el terremoto del 9 de octubre.

Terremoto en Panamá: especialistas de EE. UU.

Terremoto en Panamá: especialistas de EE. UU.

Embajada de Estados Unidos
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron el Hospital del Niño en Panamá para evaluar posibles daños estructurales ocasionados por el terremoto del 9 de octubre.

La inspección busca contribuir a la seguridad de los niños que reciben atención médica, sus familiares y el personal de salud, mientras continúan las evaluaciones de infraestructuras tras el sismo.

La visita fue informada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que destacó el apoyo de su país a las labores de respuesta y recuperación.

¿Qué apoyo brinda Estados Unidos a Panamá tras el terremoto?

Estados Unidos desplegó un equipo de 20 especialistas USAR y apoyo aéreo para colaborar con Panamá en la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los equipos técnicos fueron movilizados para apoyar las evaluaciones estructurales, aéreas y en terreno, así como la identificación de necesidades inmediatas.

Las inspecciones forman parte de los esfuerzos para determinar las condiciones de las instalaciones afectadas y contribuir a que los servicios esenciales puedan mantenerse de forma segura.

La Embajada estadounidense reiteró su respaldo a Panamá en las tareas de respuesta y recuperación tras el terremoto.

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