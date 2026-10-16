Terremoto en Panamá: especialistas de EE. UU. evalúan posibles daños en el Hospital del Niño

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron el Hospital del Niño en Panamá para evaluar posibles daños estructurales ocasionados por el terremoto del 9 de octubre .

La inspección busca contribuir a la seguridad de los niños que reciben atención médica, sus familiares y el personal de salud, mientras continúan las evaluaciones de infraestructuras tras el sismo.

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La visita fue informada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que destacó el apoyo de su país a las labores de respuesta y recuperación.

¿Qué apoyo brinda Estados Unidos a Panamá tras el terremoto?

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron el Hospital del Niño en Panamá para evaluar posibles daños estructurales tras el terremoto del 9 de octubre, contribuyendo a garantizar un entorno seguro para los niños que reciben atención médica… pic.twitter.com/69Cf0BXb6d — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) October 15, 2026

Estados Unidos desplegó un equipo de 20 especialistas USAR y apoyo aéreo para colaborar con Panamá en la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los equipos técnicos fueron movilizados para apoyar las evaluaciones estructurales, aéreas y en terreno, así como la identificación de necesidades inmediatas.

Las inspecciones forman parte de los esfuerzos para determinar las condiciones de las instalaciones afectadas y contribuir a que los servicios esenciales puedan mantenerse de forma segura.

La Embajada estadounidense reiteró su respaldo a Panamá en las tareas de respuesta y recuperación tras el terremoto.