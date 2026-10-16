Sorteo de la Lotería de este domingo 18 de octubre será a las 5:00 p.m.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá. Telemetro

Por Ana Canto La Lotería Nacional de Beneficencia(LNB) informó que el sorteo del domingo 18 de octubre de 2026 se realizará a las 5:00 p.m., debido a las demoras registradas en los procesos operativos tras el terremoto del 9 de octubre y las réplicas que continúan afectando distintas regiones de Panamá.

Según el comunicado oficial, los recientes movimientos sísmicos han ocasionado retrasos relacionados con los desalojos, especialmente en las provincias cercanas al epicentro del terremoto.

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