Panamá Entretenimiento -  16 de octubre de 2026 - 14:26

Sorteo de la Lotería de este domingo 18 de octubre será a las 5:00 p.m.

La Lotería Nacional confirmó que el sorteo del domingo 18 de octubre será a las 5:00 p.m. debido a las demoras ocasionadas por los sismos en Panamá.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá. 

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá. 

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia(LNB) informó que el sorteo del domingo 18 de octubre de 2026 se realizará a las 5:00 p.m., debido a las demoras registradas en los procesos operativos tras el terremoto del 9 de octubre y las réplicas que continúan afectando distintas regiones de Panamá.

Según el comunicado oficial, los recientes movimientos sísmicos han ocasionado retrasos relacionados con los desalojos, especialmente en las provincias cercanas al epicentro del terremoto.

¿A qué hora será el sorteo de la Lotería Nacional del domingo 18 de octubre?

La institución confirmó los siguientes horarios para el domingo 18 de octubre:

  • Fecha del sorteo: domingo 18 de octubre de 2026.

  • Hora del sorteo: 5:00 p.m.

  • Fecha límite para devoluciones: domingo 18 de octubre, hasta las 2:00 p.m.

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026 provocó afectaciones en varias provincias del país, principalmente en la región de Azuero.

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