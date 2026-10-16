Terremoto en Panamá: llegan 50 toneladas de ayuda humanitaria de ONG de Estados Unidos

Panamá recibió este viernes 16 de octubre 50 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la organización no gubernamental estadounidense Global Empowerment Mission (GEM), destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre . El cargamento llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen y contiene alimentos, artículos de higiene personal y suministros educativos.

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¿Qué contiene la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos?

La donación de Global Empowerment Mission fue trasladada desde Miami hasta Panamá con el apoyo de la empresa DHL, mediante su iniciativa de asistencia humanitaria GoHelp.

Los suministros serán distribuidos por el Ministerio de la Presidencia entre las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

Durante la recepción estuvieron presentes el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza; el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera; y el director ejecutivo de GEM, Michael Capponi, junto con otros representantes de las organizaciones participantes.

Venezuela también envió 40 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá

La asistencia de GEM se suma a 40 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Venezuela, que llegaron al país el jueves 15 de octubre.

El cargamento venezolano incluye:

Medicamentos.

Colchones.

Alimentos.

Otros insumos esenciales para las comunidades afectadas.

La donación fue recibida por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos; y representantes del despacho de la primera dama.

Además, Venezuela envió previamente 51 especialistas para colaborar en las evaluaciones de infraestructuras afectadas por el terremoto.

Cooperación internacional para atender a los damnificados

El vicecanciller Carlos A. Hoyos destacó la importancia de la cooperación internacional y la solidaridad entre países para apoyar a Panamá durante la emergencia.

Los dos cargamentos representan 90 toneladas de asistencia humanitaria recibidas entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, destinadas a respaldar las labores de atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.