MEDUCA: escuelas de la provincia de Panamá que han sido inspeccionados tras el terremoto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa con las inspecciones de los centros educativos tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. La entidad divulgó un listado de 166 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Norte, mientras equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad de los planteles para determinar cuáles podrán recibir nuevamente a sus estudiantes.
Durante la visita, Vega Osorio destacó la importancia de verificar las condiciones de cada instalación mediante evaluaciones técnicas que permitan identificar los planteles que pueden reabrir y aquellos que necesitan reparaciones. Por su parte, el viceministro Administrativo, William González, inspeccionó la Escuela de Artes y Oficios junto con especialistas de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del MEDUCA.
Centros educativos inspeccionados por el MEDUCA
68 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro
-
Kuna Nega
Omar Torrijos
Inst. Bolívar
Nuestra Señora de la Merced
Hogar de la Infancia
Federativa de Brasil
Pedro J-Sosa
Rep. de Venezuela
Justo Arosemena
Manuel A. Guerrero
Manuel J. Hurtado
Rep. de Chile/Alquiler en UDI
Fe y Alegría
Rep. de Jamaica
Artes y Oficios
José Agustín Arango
Estados Unidos
Ricardo Miró
Inst. América
Inst. Fermín Naudeau
Inst. Comercial Panamá
Octavio Méndez Pereira
Japón
Rep. de Haití
Belisario Porras
En Busca de un Mañana
Gaspar O. Hernández
Toribio B. Sosa
Rep. de Guatemala
Carmen Solé Bosch
Ernesto T. Lefevre
Homero Ayala
IPT Juan Díaz
Simón Bolívar
Bil. Don Bosco Villa C.
José Pablo Paredes
Cirilo J. Martínez
Reino de los Países Bajos
Ciudad Jardín Las Mañanitas
El Salvador
Padre Fernando Guardia
Sector Sur
Primer Ciclo Tocumen
Ricardo J. Alfaro
Santa María de los Ángeles
Cerro Azul
Juan E. Jiménez
24 de Diciembre
Carlos C. Arosemena
Juan Gil
COIF Soy Feliz
Alto de Pacora
Carriazo
Presidente Valdés
Cefib China
República de Honduras
Paso Blanco 1
Federico Escobar
IPT Don Bosco
Nuevo Belén
María Ossa de Amador
Esc. Bil. Manuel E. Batista
José Remón Cantera
República de Finlandia
República de México
Instituto Nacional
Richard Newman
Villa Catalina
Lista de las 46 escuelas inspeccionadas en Panamá Este
-
CEBG Bil. Piriatí Emberá
C.E. Quebrada Cali
C.E. Atanacio Morales
I.P.T. México Panamá
C.E. Tortí
Superación Campesina
Unión de Azuero
Venancio F. Pascual
José Gabriel Duque
Santa Isabel
Tierra Prometida
San José de Cañazas
Cañazas
Virgen del Carmen
La Ocho
Nuevo Panamá
Playa Chuzo Afuera
Martinambo
Chinina Arriba
Río Lagarto
Tigre Abajo
Unicito
Platanares
Buenos Aires
Río Piedra
Bethel
Akua Yala
Loma de los Naranjos
Clímaco Delgado
La Riviera
Lorenza G. de Lasso
María Elena Díaz
Curtí
Juan Bañón Adentro
Unión Veragüense
Limonada Abajo
San Judas
Las Lajitas
Valle de la Unión
Tres Quebradas
Agua Buena
Río Tigre Arriba
Unión Herrerana
La Pavita de Majé
José del Carmen Echevers
San José de Chinina
Lista de las 24 escuelas inspeccionadas en San Miguelito
-
Esc. Bil. Rep. de Colombia
Instituto Rubiano
C.E.B.G. Gral. José de San Martín
C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza
Ind. de Buena Voluntad
C.E.B.G. Bil. José Domingo E.
Centro Educativo León A. Soto
Esc. Bil. República de Italia
I.P.T. Ángel Rubio
C.E.B.G. Bil. República de Alemania
Esc. El Mirador
Esc. República de Polonia
C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter
CE Katiuska
Esc. Bil. Santiago de la Guardia
Esc. Don Bosco
Esc. Juan José Amado
Esc. María del Rosario S.
Esnor. Rubiano
Esc. Valle de Urracá
Esc. Amelia Denis de Icaza
C.E.B.G. Bil. República de Francia
I.P.T.C. Nicolás del Rosario
S.E.D.I.A.
Lista de las 28 escuelas inspeccionadas en Panamá Norte
-
Esc. Bil. San Pablo y Villanueva
Esc. Bil. Nicolle Garay
Esc. Guillermo Patterson
C.E.B.G. Melchor L. de la Vega
Esc. Chinina Arriba
Esc. Bil. María Henríquez
Instituto Panamá Norte
CE Bilingüe José Artigas
C.E.B.G. Nuevo Caimitillo
C.E.B.G. Presidente Roosevelt
Esc. Bilingüe Don Bosco Rural
Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy
Esc. Bil. República de la India
Esc. Primaria Domingo Romero
Esc. Bilingüe La Cabima
C.E.B.G. Bilingüe El Ñajú
Esc. Santa Rita
Esc. Bilingüe Unión Panamericana
Esc. La Tranquilla
Esc. Emberá 2.60
C.E.B.G. Parara Puru C.I.
C.E.B.G. Emberá Puru
C.E.B.G. San Juan de Pequení
Esc. San Juan de Pequení (Indígena)
C.E.B.G. Victoriano Lorenzo
Esc. Quebrada Ancha
Esc. Peña Blanca
Esc. Mono Congo
¿Las escuelas inspeccionadas por el MEDUCA pueden regresar a clases?
La inclusión de un centro educativo en los listados no significa que esté autorizado para reanudar las clases presenciales.
Las evaluaciones técnicas permiten identificar posibles daños, establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones y determinar si se requieren reparaciones antes del retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Los padres de familia, acudientes, docentes y estudiantes pueden consultar la información institucional a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa.