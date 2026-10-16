Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 10:57

MEDUCA: escuelas de la provincia de Panamá que han sido inspeccionados tras el terremoto

El MEDUCA reportó 166 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Norte tras el terremoto del 9 de octubre.

Meduca inspecciona escuelas. 

Meduca inspecciona escuelas. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa con las inspecciones de los centros educativos tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. La entidad divulgó un listado de 166 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Norte, mientras equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad de los planteles para determinar cuáles podrán recibir nuevamente a sus estudiantes.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, visitó la región educativa de Herrera, donde se reunió con docentes, directivos y representantes de centros escolares para escuchar sus inquietudes. Acompañado de ingenieros, arquitectos y especialistas venezolanos que se encuentran en Panamá, recorrió los centros educativos José Daniel Crespo y Sergio Pérez Delgado.

Durante la visita, Vega Osorio destacó la importancia de verificar las condiciones de cada instalación mediante evaluaciones técnicas que permitan identificar los planteles que pueden reabrir y aquellos que necesitan reparaciones. Por su parte, el viceministro Administrativo, William González, inspeccionó la Escuela de Artes y Oficios junto con especialistas de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del MEDUCA.

Centros educativos inspeccionados por el MEDUCA

68 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro

  1. Kuna Nega

  2. Omar Torrijos

  3. Inst. Bolívar

  4. Nuestra Señora de la Merced

  5. Hogar de la Infancia

  6. Federativa de Brasil

  7. Pedro J-Sosa

  8. Rep. de Venezuela

  9. Justo Arosemena

  10. Manuel A. Guerrero

  11. Manuel J. Hurtado

  12. Rep. de Chile/Alquiler en UDI

  13. Fe y Alegría

  14. Rep. de Jamaica

  15. Artes y Oficios

  16. José Agustín Arango

  17. Estados Unidos

  18. Ricardo Miró

  19. Inst. América

  20. Inst. Fermín Naudeau

  21. Inst. Comercial Panamá

  22. Octavio Méndez Pereira

  23. Japón

  24. Rep. de Haití

  25. Belisario Porras

  26. En Busca de un Mañana

  27. Gaspar O. Hernández

  28. Toribio B. Sosa

  29. Rep. de Guatemala

  30. Carmen Solé Bosch

  31. Ernesto T. Lefevre

  32. Homero Ayala

  33. IPT Juan Díaz

  34. Simón Bolívar

  35. Bil. Don Bosco Villa C.

  36. José Pablo Paredes

  37. Cirilo J. Martínez

  38. Reino de los Países Bajos

  39. Ciudad Jardín Las Mañanitas

  40. El Salvador

  41. Padre Fernando Guardia

  42. Sector Sur

  43. Primer Ciclo Tocumen

  44. Ricardo J. Alfaro

  45. Santa María de los Ángeles

  46. Cerro Azul

  47. Juan E. Jiménez

  48. 24 de Diciembre

  49. Carlos C. Arosemena

  50. Juan Gil

  51. COIF Soy Feliz

  52. Alto de Pacora

  53. Carriazo

  54. Presidente Valdés

  55. Cefib China

  56. República de Honduras

  57. Paso Blanco 1

  58. Federico Escobar

  59. IPT Don Bosco

  60. Nuevo Belén

  61. María Ossa de Amador

  62. Esc. Bil. Manuel E. Batista

  63. José Remón Cantera

  64. República de Finlandia

  65. República de México

  66. Instituto Nacional

  67. Richard Newman

  68. Villa Catalina

Lista de las 46 escuelas inspeccionadas en Panamá Este

  1. CEBG Bil. Piriatí Emberá

  2. C.E. Quebrada Cali

  3. C.E. Atanacio Morales

  4. I.P.T. México Panamá

  5. C.E. Tortí

  6. Superación Campesina

  7. Unión de Azuero

  8. Venancio F. Pascual

  9. José Gabriel Duque

  10. Santa Isabel

  11. Tierra Prometida

  12. San José de Cañazas

  13. Cañazas

  14. Virgen del Carmen

  15. La Ocho

  16. Nuevo Panamá

  17. Playa Chuzo Afuera

  18. Martinambo

  19. Chinina Arriba

  20. Río Lagarto

  21. Tigre Abajo

  22. Unicito

  23. Platanares

  24. Buenos Aires

  25. Río Piedra

  26. Bethel

  27. Akua Yala

  28. Loma de los Naranjos

  29. Clímaco Delgado

  30. La Riviera

  31. Lorenza G. de Lasso

  32. María Elena Díaz

  33. Curtí

  34. Juan Bañón Adentro

  35. Unión Veragüense

  36. Limonada Abajo

  37. San Judas

  38. Las Lajitas

  39. Valle de la Unión

  40. Tres Quebradas

  41. Agua Buena

  42. Río Tigre Arriba

  43. Unión Herrerana

  44. La Pavita de Majé

  45. José del Carmen Echevers

  46. San José de Chinina

Lista de las 24 escuelas inspeccionadas en San Miguelito

  1. Esc. Bil. Rep. de Colombia

  2. Instituto Rubiano

  3. C.E.B.G. Gral. José de San Martín

  4. C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza

  5. Ind. de Buena Voluntad

  6. C.E.B.G. Bil. José Domingo E.

  7. Centro Educativo León A. Soto

  8. Esc. Bil. República de Italia

  9. I.P.T. Ángel Rubio

  10. C.E.B.G. Bil. República de Alemania

  11. Esc. El Mirador

  12. Esc. República de Polonia

  13. C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter

  14. CE Katiuska

  15. Esc. Bil. Santiago de la Guardia

  16. Esc. Don Bosco

  17. Esc. Juan José Amado

  18. Esc. María del Rosario S.

  19. Esnor. Rubiano

  20. Esc. Valle de Urracá

  21. Esc. Amelia Denis de Icaza

  22. C.E.B.G. Bil. República de Francia

  23. I.P.T.C. Nicolás del Rosario

  24. S.E.D.I.A.

Lista de las 28 escuelas inspeccionadas en Panamá Norte

  • Esc. Bil. San Pablo y Villanueva

  • Esc. Bil. Nicolle Garay

  • Esc. Guillermo Patterson

  • C.E.B.G. Melchor L. de la Vega

  • Esc. Chinina Arriba

  • Esc. Bil. María Henríquez

  • Instituto Panamá Norte

  • CE Bilingüe José Artigas

  • C.E.B.G. Nuevo Caimitillo

  • C.E.B.G. Presidente Roosevelt

  • Esc. Bilingüe Don Bosco Rural

  • Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy

  • Esc. Bil. República de la India

  • Esc. Primaria Domingo Romero

  • Esc. Bilingüe La Cabima

  • C.E.B.G. Bilingüe El Ñajú

  • Esc. Santa Rita

  • Esc. Bilingüe Unión Panamericana

  • Esc. La Tranquilla

  • Esc. Emberá 2.60

  • C.E.B.G. Parara Puru C.I.

  • C.E.B.G. Emberá Puru

  • C.E.B.G. San Juan de Pequení

  • Esc. San Juan de Pequení (Indígena)

  • C.E.B.G. Victoriano Lorenzo

  • Esc. Quebrada Ancha

  • Esc. Peña Blanca

  • Esc. Mono Congo

¿Las escuelas inspeccionadas por el MEDUCA pueden regresar a clases?

La inclusión de un centro educativo en los listados no significa que esté autorizado para reanudar las clases presenciales.

Las evaluaciones técnicas permiten identificar posibles daños, establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones y determinar si se requieren reparaciones antes del retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los padres de familia, acudientes, docentes y estudiantes pueden consultar la información institucional a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa.

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