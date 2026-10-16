MEDUCA: escuelas de la provincia de Panamá que han sido inspeccionados tras el terremoto

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) continúa con las inspecciones de los centros educativos tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026. La entidad divulgó un listado de 166 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Norte, mientras equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad de los planteles para determinar cuáles podrán recibir nuevamente a sus estudiantes.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, visitó la región educativa de Herrera, donde se reunió con docentes, directivos y representantes de centros escolares para escuchar sus inquietudes. Acompañado de ingenieros, arquitectos y especialistas venezolanos que se encuentran en Panamá, recorrió los centros educativos José Daniel Crespo y Sergio Pérez Delgado.

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Durante la visita, Vega Osorio destacó la importancia de verificar las condiciones de cada instalación mediante evaluaciones técnicas que permitan identificar los planteles que pueden reabrir y aquellos que necesitan reparaciones. Por su parte, el viceministro Administrativo, William González, inspeccionó la Escuela de Artes y Oficios junto con especialistas de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del MEDUCA.

Centros educativos inspeccionados por el MEDUCA

68 escuelas inspeccionadas en Panamá Centro

Kuna Nega Omar Torrijos Inst. Bolívar Nuestra Señora de la Merced Hogar de la Infancia Federativa de Brasil Pedro J-Sosa Rep. de Venezuela Justo Arosemena Manuel A. Guerrero Manuel J. Hurtado Rep. de Chile/Alquiler en UDI Fe y Alegría Rep. de Jamaica Artes y Oficios José Agustín Arango Estados Unidos Ricardo Miró Inst. América Inst. Fermín Naudeau Inst. Comercial Panamá Octavio Méndez Pereira Japón Rep. de Haití Belisario Porras En Busca de un Mañana Gaspar O. Hernández Toribio B. Sosa Rep. de Guatemala Carmen Solé Bosch Ernesto T. Lefevre Homero Ayala IPT Juan Díaz Simón Bolívar Bil. Don Bosco Villa C. José Pablo Paredes Cirilo J. Martínez Reino de los Países Bajos Ciudad Jardín Las Mañanitas El Salvador Padre Fernando Guardia Sector Sur Primer Ciclo Tocumen Ricardo J. Alfaro Santa María de los Ángeles Cerro Azul Juan E. Jiménez 24 de Diciembre Carlos C. Arosemena Juan Gil COIF Soy Feliz Alto de Pacora Carriazo Presidente Valdés Cefib China República de Honduras Paso Blanco 1 Federico Escobar IPT Don Bosco Nuevo Belén María Ossa de Amador Esc. Bil. Manuel E. Batista José Remón Cantera República de Finlandia República de México Instituto Nacional Richard Newman Villa Catalina

Lista de las 46 escuelas inspeccionadas en Panamá Este

CEBG Bil. Piriatí Emberá C.E. Quebrada Cali C.E. Atanacio Morales I.P.T. México Panamá C.E. Tortí Superación Campesina Unión de Azuero Venancio F. Pascual José Gabriel Duque Santa Isabel Tierra Prometida San José de Cañazas Cañazas Virgen del Carmen La Ocho Nuevo Panamá Playa Chuzo Afuera Martinambo Chinina Arriba Río Lagarto Tigre Abajo Unicito Platanares Buenos Aires Río Piedra Bethel Akua Yala Loma de los Naranjos Clímaco Delgado La Riviera Lorenza G. de Lasso María Elena Díaz Curtí Juan Bañón Adentro Unión Veragüense Limonada Abajo San Judas Las Lajitas Valle de la Unión Tres Quebradas Agua Buena Río Tigre Arriba Unión Herrerana La Pavita de Majé José del Carmen Echevers San José de Chinina

Lista de las 24 escuelas inspeccionadas en San Miguelito

Esc. Bil. Rep. de Colombia Instituto Rubiano C.E.B.G. Gral. José de San Martín C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza Ind. de Buena Voluntad C.E.B.G. Bil. José Domingo E. Centro Educativo León A. Soto Esc. Bil. República de Italia I.P.T. Ángel Rubio C.E.B.G. Bil. República de Alemania Esc. El Mirador Esc. República de Polonia C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter CE Katiuska Esc. Bil. Santiago de la Guardia Esc. Don Bosco Esc. Juan José Amado Esc. María del Rosario S. Esnor. Rubiano Esc. Valle de Urracá Esc. Amelia Denis de Icaza C.E.B.G. Bil. República de Francia I.P.T.C. Nicolás del Rosario S.E.D.I.A.

Lista de las 28 escuelas inspeccionadas en Panamá Norte

Esc. Bil. San Pablo y Villanueva

Esc. Bil. Nicolle Garay

Esc. Guillermo Patterson

C.E.B.G. Melchor L. de la Vega

Esc. Chinina Arriba

Esc. Bil. María Henríquez

Instituto Panamá Norte

CE Bilingüe José Artigas

C.E.B.G. Nuevo Caimitillo

C.E.B.G. Presidente Roosevelt

Esc. Bilingüe Don Bosco Rural

Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy

Esc. Bil. República de la India

Esc. Primaria Domingo Romero

Esc. Bilingüe La Cabima

C.E.B.G. Bilingüe El Ñajú

Esc. Santa Rita

Esc. Bilingüe Unión Panamericana

Esc. La Tranquilla

Esc. Emberá 2.60

C.E.B.G. Parara Puru C.I.

C.E.B.G. Emberá Puru

C.E.B.G. San Juan de Pequení

Esc. San Juan de Pequení (Indígena)

C.E.B.G. Victoriano Lorenzo

Esc. Quebrada Ancha

Esc. Peña Blanca

Esc. Mono Congo

¿Las escuelas inspeccionadas por el MEDUCA pueden regresar a clases?

La inclusión de un centro educativo en los listados no significa que esté autorizado para reanudar las clases presenciales.

Las evaluaciones técnicas permiten identificar posibles daños, establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones y determinar si se requieren reparaciones antes del retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los padres de familia, acudientes, docentes y estudiantes pueden consultar la información institucional a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa.