MEDUCA reporta 55 escuelas colapsadas tras terremoto en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves 15 de octubre que 55 escuelas colapsaron tras el terremoto del 9 de octubre de 2026 en Panamá y deberán ser reconstruidas, según un nuevo balance del Ministerio de Educación ( MEDUCA ). El mandatario adelantó que se prepara el traslado de módulos temporales para que los estudiantes afectados puedan continuar sus actividades académicas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con ministros en la provincia de Veraguas, donde se revisaron los avances de las acciones de recuperación en materia de viviendas, carreteras, educación y seguridad.

¿Qué pasará con los estudiantes de las 55 escuelas colapsadas?

Mulino explicó que el Ministerio de Educación trabaja en alternativas para atender a los estudiantes cuyos planteles resultaron destruidos por el movimiento sísmico.

“El Ministro de Educación ha informado que van 55 escuelas colapsadas que se van a tener que construir, ahora viene el proceso de dónde vamos a poner esos estudiantes, él dice que va a transportar módulos a partir creo que de mañana o el fin de semana, con el ánimo de que los estudiantes pierdan la menor cantidad de clases posible en distintas áreas de esta zona afectada”, declaró el presidente.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, los módulos permitirían habilitar espacios provisionales para desarrollar actividades educativas mientras se avanza en la reconstrucción de las instalaciones afectadas.

El MEDUCA ha reportado más de 231 centros educativos inspeccionados en distintas regiones del país, como parte de las evaluaciones para identificar daños y determinar las condiciones de seguridad de los planteles.