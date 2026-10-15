MEDUCA: Ventura Vega explica cuándo podrían reabrir las escuelas tras el terremoto en Panamá

El ministro de Educación, Ventura Vega , realizó este jueves 15 de octubre una inspección en centros educativos de las provincias de Herrera y Los Santos, acompañado de especialistas venezolanos en infraestructura, para evaluar las condiciones de los planteles afectados por el terremoto del viernes 9 de octubre en Panamá. El titular del Ministerio de Educación (MEDUCA) reiteró que el retorno a clases dependerá de los resultados de las evaluaciones estructurales.

Durante el recorrido, Vega explicó que las escuelas podrán reabrir una vez concluyan las inspecciones correspondientes, siempre que sus instalaciones reúnan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

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¿Cuándo anunciará el MEDUCA qué escuelas pueden reabrir?

El ministro informó que este jueves 15 de octubre se divulgará un comunicado con información sobre los planteles inspeccionados a nivel nacional.

Sin embargo, aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la reanudación de las actividades académicas en los centros afectados.

“Todo es incierto en la parte educativa, tengo que aceptarlo”, expresó Vega durante su recorrido.

De acuerdo con la información proporcionada, se espera que la próxima semana el MEDUCA emita un pronunciamiento sobre las escuelas que podrán reabrir sus puertas, una vez que se cuente con los resultados de las evaluaciones.

Inspecciones en Herrera y Los Santos buscan garantizar la seguridad de los estudiantes

Las inspecciones realizadas por el MEDUCA, con el acompañamiento de especialistas venezolanos, buscan identificar posibles daños y determinar si las estructuras escolares están en condiciones de recibir nuevamente a la comunidad educativa.

Las autoridades educativas han reiterado que la reapertura de los planteles estará condicionada a la seguridad de sus instalaciones, por lo que no todos los centros necesariamente retomarán las clases al mismo tiempo.