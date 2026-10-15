MEDUCA publica lista de escuelas inspeccionadas tras terremoto: consulte los centros educativos

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó sobre los centros educativos inspeccionados tras el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, que provocó daños en instalaciones escolares, principalmente en las provincias centrales del país. Las evaluaciones buscan identificar riesgos estructurales y determinar qué intervenciones requieren los planteles antes de autorizar el retorno de los estudiantes a las aulas.

El Departamento de Ingeniería del MEDUCA, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, desarrolla las inspecciones para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones educativas.

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El Departamento de Ingeniería del Ministerio de Educación (Meduca), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, evalúa los daños, identifica posibles riesgos y determina las intervenciones requeridas en cada centro escolar.

Ministro realiza inspecciones en centros educativos. MEDUCA

¿Cuántas escuelas han sido inspeccionadas tras el terremoto en Panamá?

Según el desglose proporcionado por el MEDUCA, se han reportado inspecciones en las siguientes regiones educativas:

Bocas del Toro: 44 escuelas.

Coclé: 28 escuelas.

Chiriquí: 63 escuelas.

Los Santos: 3 escuelas.

Panamá Centro: 43 escuelas.

San Miguelito: 4 escuelas.

Panamá Norte: 28 escuelas.

Veraguas: 18 escuelas.

Estas cifras suman 231 centros educativos inspeccionados en las ocho regiones mencionadas.

Para realizar las evaluaciones, el Ministerio de Educación ha desplegado más de 500 técnicos a nivel nacional, entre ingenieros, ingenieros industriales y arquitectos.

El personal especializado tiene la responsabilidad de identificar posibles riesgos, evaluar los daños ocasionados por el movimiento sísmico y determinar las intervenciones necesarias en cada plantel.

¿Dónde consultar la lista de escuelas inspeccionadas por el MEDUCA?

Los padres de familia, acudientes, docentes y estudiantes pueden consultar la información oficial sobre los centros educativos inspeccionados a través del sitio web del Ministerio de Educación www.meduca.gob.pa

Las autoridades educativas continúan las evaluaciones para determinar cuáles instalaciones reúnen las condiciones de seguridad necesarias para reanudar las actividades presenciales.

Es importante destacar que haber sido inspeccionado no significa necesariamente que un centro educativo ya esté autorizado para reabrir. La decisión sobre el retorno a clases dependerá de los resultados de las evaluaciones y de las disposiciones que comunique el MEDUCA.