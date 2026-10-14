¿Hay clases hoy miércoles 14 de octubre? MEDUCA inicia reapertura gradual de escuelas

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció el inicio del proceso de reapertura gradual y progresiva de los centros educativos oficiales en Panamá a partir de este miércoles 14 de octubre de 2026.
Contenido de interés: Escuelas oficiales de Panamá aún no retomarán clases
Retorno a clases progresivo y enfocado en planteles seguros
El secretario de Metas del Gobierno Nacional y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que la reanudación de la jornada escolar en el sector oficial responderá estrictamente a los hallazgos de las inspecciones técnicas.
Puntos clave del plan de reapertura:
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Solo escuelas seguras: Unicamente volverán a clases los centros educativos que reciban el aval del Meduca y de los organismos de protección civil tras verificar que sus infraestructuras no presentan riesgos.
Centros afectados: Se reportan más de 600 colegios oficiales con algún tipo de afectación, concentrados principalmente en las provincias más golpeadas por el movimiento telúrico.
Alternativas pedagógicas: En aquellos planteles que hayan sufrido daños considerables o que requieran reparaciones estructurales, el Meduca contempla la implementación de módulos educativos o clases virtuales para garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo a la comunidad escolar.
Continúan las inspecciones en Panamá Centro, Oeste, Este y San Miguelito
Equipos técnicos del Meduca, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el SINAPROC continúan desplegados realizando evaluaciones minuciosas en las diferentes regiones educativas, con énfasis en:
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Panamá Centro
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Panamá Este
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Panamá Oeste
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San Miguelito
Las autoridades aclararon que la fecha exacta de retorno para cada colegio que aún permanezca en revisión será comunicada de manera individual y oficial por las autoridades de cada plantel y los canales institucionales del Meduca.
¿Qué pasa con los colegios particulares?
Por su parte, el Meduca reiteró que los propietarios y directivos de centros educativos particulares deben realizar la revisión previa de sus instalaciones antes de reanudar clases presenciales, asumiendo la responsabilidad de certificar que sus estructuras se encuentran en óptimas condiciones para recibir al alumnado.
Recomendaciones para padres de familia y docentes
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Verificar avisos oficiales del plantel: Consulte directamente con la dirección de la escuela de sus hijos para confirmar si el centro escolar fue habilitado para iniciar clases este miércoles 14 de octubre.
Evitar rumores: Infórmese exclusivamente a través de los canales de comunicación oficial del Meduca y SINAPROC.
Paciencia y prevención: El proceso busca priorizar el bienestar, la seguridad física y la contención emocional de estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.