Escuelas oficiales de Panamá aún no retomarán clases; regreso será progresivo

El Gobierno Nacional informó que el retorno a clases en Panamá será progresivo, mientras continúan las inspecciones de los centros educativos afectados por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que 619 escuelas presentan daños en 15 regiones educativas del país, por lo que la reapertura dependerá de las condiciones de seguridad de cada plantel.

Las autoridades explicaron que las evaluaciones incluyen centros escolares con daños graves y estructuras que presentan fisuras leves. El MEDUCA anunciará cuándo podrán retomarse las actividades presenciales, una vez que se confirme que las instalaciones son seguras para estudiantes, docentes y personal administrativo.

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¿Cuándo se retomarán las clases en las escuelas de Panamá?

El Gobierno indicó que la reanudación de las clases se realizará de manera progresiva, según los resultados de las inspecciones técnicas.

En la región educativa de Panamá Centro, las evaluaciones están próximas a concluir, por lo que se espera que algunos planteles puedan reabrir próximamente. Sin embargo, todavía no se ha confirmado una fecha específica para el retorno.

Por otro lado, este martes 13 de octubre, los colegios particulares comenzaron a reanudar sus actividades, luego de cumplir con los procesos de verificación de sus instalaciones y de acuerdo con las modalidades correspondientes.

Sismo en Panamá | "En materia de educación, como hemos venido registrando, se registran más de 600 centros educativos oficiales con afectaciones, su mayoría por supuesto en las áreas afectadas. El Ministerio de Educación se encuentra en este momento o continúa la evaluación de… pic.twitter.com/dwpyYKrzwd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

¿Cuántas escuelas resultaron afectadas por el terremoto?

De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Educación, especialistas en ingeniería, arquitectura y otras áreas técnicas identificaron 619 centros educativos afectados por el terremoto y sus réplicas.

Entre las provincias con mayor cantidad de escuelas que presentan daños se encuentran:

Veraguas: 192 escuelas.

Herrera: 91 escuelas.

Chiriquí: 87 escuelas.

Los Santos: 35 escuelas.

Coclé: 32 escuelas.

Bocas del Toro: 25 escuelas.

Las inspecciones identificaron afectaciones de distintos niveles, desde daños leves hasta estructuras con deterioro severo.

MEDUCA identifica 35 escuelas colapsadas o con daños graves

Del total de centros educativos afectados, 35 presentan colapso total o daños graves, según el informe de las autoridades.

La distribución de estos planteles es la siguiente:

Herrera: 20 escuelas.

Veraguas: 7 escuelas.

Los Santos: 5 escuelas.

Coclé: 2 escuelas.

Chiriquí: 1 escuela.

El Ministerio de Educación continuará las inspecciones para determinar cuáles instalaciones reúnen las condiciones necesarias para recibir nuevamente a la comunidad educativa.

Las autoridades reiteraron que la seguridad de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos será el criterio principal para autorizar el retorno a las aulas.