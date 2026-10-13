MEDUCA revela daños en 619 escuelas tras el terremoto en Panamá: 35 ya no existen

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que 619 escuelas presentan afectaciones en 15 regiones educativas de Panamá, como consecuencia del terremoto registrado el viernes 9 de octubre y sus réplicas. Durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, las autoridades anunciaron que los colegios particulares podrán reanudar clases este martes 13 de octubre, mientras que la decisión sobre el sector oficial se comunicará el miércoles 14.

La conferencia, realizada en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, permitió presentar un balance de las acciones de atención y recuperación desarrolladas por el Gobierno Nacional. Orillac pidió tranquilidad a la población y aseguró que la asistencia gubernamental llegará a las personas afectadas, mediante el trabajo coordinado de distintas instituciones.

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"Les pido a todos mantener la calma, actuar con prudencia y facilitar la labor de quienes están atendiendo las emergencias", expresó el ministro, quien también exhortó a seguir las indicaciones de las autoridades, consultar fuentes oficiales, evitar la difusión de rumores y canalizar la ayuda humanitaria mediante los mecanismos habilitados.

¿Cuándo regresan las clases en los colegios públicos y particulares?

El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que los colegios particulares podrán retomar sus actividades académicas este martes 13 de octubre, siempre que sus directivos garanticen las condiciones de seguridad para estudiantes, docentes, administrativos y demás integrantes de la comunidad educativa.

Vega hizo un llamado a los responsables de los 894 colegios particulares del país para que verifiquen las condiciones de sus instalaciones antes de permitir el regreso de los aproximadamente 140,000 estudiantes y 11,000 docentes de este sector.

En cuanto a las escuelas oficiales, el titular del MEDUCA indicó que las clases se mantienen suspendidas y que el miércoles 14 de octubre se anunciará la decisión sobre su reapertura, una vez que avancen las inspecciones de las estructuras escolares.

Comunicado | El Ministerio de Educación informa que el regreso a clases en el sector oficial será gradual desde el miércoles 14 de octubre. #SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/uwnLeXQGtS — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 13, 2026

¿Cuáles son las provincias con más escuelas afectadas por el terremoto?

De acuerdo con el balance presentado por el MEDUCA, especialistas en ingeniería, arquitectura y otras disciplinas han identificado 619 centros educativos con afectaciones, distribuidos en 15 regiones educativas.

Entre las provincias mencionadas con daños en instalaciones escolares se encuentran:

Veraguas: 192 escuelas afectadas.

Herrera: 91 escuelas afectadas.

Chiriquí: 87 escuelas afectadas.

Los Santos: 35 escuelas afectadas.

Coclé: 32 escuelas afectadas.

Bocas del Toro: 25 escuelas afectadas.

Las autoridades indicaron que las evaluaciones han identificado daños leves, severos y totales en distintas estructuras educativas.

MEDUCA identifica 35 escuelas colapsadas o con daños graves

El ministro Ventura Vega informó que 35 escuelas presentan colapso total o daños graves, distribuidas de la siguiente manera:

Herrera: 20 centros educativos.

Veraguas: 7 centros educativos.

Los Santos: 5 centros educativos.

Coclé: 2 centros educativos.

Chiriquí: 1 centro educativo.

El MEDUCA mantiene las evaluaciones técnicas para determinar qué instalaciones pueden utilizarse de manera segura y cuáles requerirán intervenciones antes de recibir nuevamente a los estudiantes.

Las autoridades reiteraron que la seguridad de la comunidad educativa será el criterio principal para decidir sobre el reinicio de las actividades académicas.