Terremoto en Panamá: joven de 20 años permanece en UCI del Hospital Santo Tomás

Una joven de 20 años permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, luego de resultar herida por el colapso de una estructura durante el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La paciente fue trasladada desde la provincia de Los Santos y presenta lesiones en la cabeza y el abdomen, según informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular del Ministerio de Salud (MINSA) detalló que la joven sufrió un trauma craneoencefálico y un trauma abdominal cerrado. Pese a la gravedad de las lesiones, indicó que actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación. Su abuela también resultó herida durante el terremoto y sufrió una fractura de fémur.

Terremoto en Panamá: otros dos pacientes permanecen en Cuidados Intensivos

Durante sus declaraciones, Boyd Galindo también se refirió a la atención de dos hombres trasladados desde el Hospital Anita Moreno, luego de resultar afectados por el movimiento sísmico.

El ministro explicó que ambos pacientes también requieren atención en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque no proporcionó mayores detalles sobre sus lesiones ni su evolución médica.

Las autoridades sanitarias mantienen la atención de las personas que resultaron heridas durante el terremoto, mientras continúan las labores de recuperación de los servicios hospitalarios en las zonas afectadas.