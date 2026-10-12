Gobierno anuncia construcción de 1,300 viviendas y nuevas medidas tras el terremoto en Panamá

El Gobierno Nacional presentó este lunes 12 de octubre de 2026 un balance de las acciones de recuperación tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, que ocasionó daños en viviendas, centros educativos, hospitales y carreteras, principalmente en Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, informó que las empresas constructoras encargadas de atender las primeras 1,300 viviendas afectadas ya recibieron una fecha definida para comenzar los trabajos.

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Las autoridades darán prioridad a las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Según el balance presentado, hasta el momento se han evaluado 1,744 viviendas, mientras continúan las inspecciones y las labores de asistencia en las comunidades afectadas.

El Gobierno reconoció que la recuperación no será inmediata, debido a la magnitud de los daños, pero reiteró su compromiso de ayudar a las familias a recuperar sus condiciones de vida.

Sismo en Panamá | "Se dio hoy la fecha cierta de inicio a las empresas constructoras que van a atender la construcción de las primeras 1,300 viviendas afectadas, dándole prioridad a las familias con mayor vulnerabilidad. A partir de mañana empieza el traslado tanto de equipo,… pic.twitter.com/vQIwKMGeFf — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

IMA anuncia reapertura de las 17 Tiendas del Pueblo y entrega de alimentos

Como parte de las medidas para garantizar el abastecimiento de productos básicos, las autoridades anunciaron que las 17 Tiendas del Pueblo abrirán este martes 13 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Durante la conferencia también se informó que este lunes se brindó asistencia alimentaria a 86 comunidades, distribuidas de la siguiente manera:

Herrera: 28 comunidades.

Veraguas: 27 comunidades.

Los Santos: 31 comunidades.

Para estas labores se desplegaron 60 vehículos, encargados de trasladar los alimentos y suministros directamente a las comunidades damnificadas.

Las autoridades explicaron que el objetivo es acelerar la distribución de ayuda humanitaria, especialmente en los sectores donde las familias perdieron sus viviendas o enfrentan dificultades para acceder a productos de primera necesidad.

Sismo en Panamá | "El día de mañana las 17 Tiendas del Pueblo van a abrir sus puertas para poder atender a las personas y los consumidores que tienen a bien llegar, por lo cual hemos establecido los horarios de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.", Nilo Murillo, director del @IMA_Pma. pic.twitter.com/0MI05AQ4p3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

MINSA reporta 67 instalaciones de salud afectadas y anuncia nuevo hospital en Tonosí

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, de las 842 instalaciones sanitarias existentes a nivel nacional, 67 presentan afectaciones como consecuencia del terremoto.

La institución estima que será necesaria una inversión aproximada de 61 millones de dólares para recuperar la infraestructura de salud afectada.

Entre las instalaciones con mayores daños se encuentra el Hospital Rural de Tonosí, en la provincia de Los Santos, cuya estructura resultó seriamente comprometida.

Las autoridades explicaron que este hospital no será reparado, sino reemplazado por una nueva instalación.

Mientras se desarrolla el proyecto de construcción, se instalarán carpas y, posteriormente, un hospital modular para garantizar la continuidad de los servicios médicos a la población.

Sismo en Panamá | “Estamos implementando desde el día de mañana un número de teléfono que es el 800-6467, para que llamen por teléfono los que necesiten apoyo en estos momentos que sabemos que hay mucha gente con nerviosa, con aprehensión, con depresiones, que llamen para que los… pic.twitter.com/h7BQ4p9Omc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

MINSA habilitará línea telefónica de apoyo emocional

El Ministerio de Salud también anunció que, a partir del martes 13 de octubre, estará disponible la línea telefónica 800-6467, destinada a brindar apoyo a las personas que presentan afectaciones emocionales tras el terremoto.

La iniciativa busca ofrecer orientación y acompañamiento a quienes experimentan nerviosismo, temor, angustia u otras dificultades relacionadas con la emergencia.

Durante la conferencia se informó, además, que más de 6,000 personas han recibido evaluaciones y atención como parte de las acciones de respuesta sanitaria.

¿Qué ocurrió con los pacientes de diálisis del Hospital Santo Tomás?

Las autoridades también abordaron la situación de 405 pacientes que requieren tratamientos de diálisis y que fueron reubicados el domingo 11 de octubre en áreas donde pueden continuar recibiendo atención.

Asimismo, se realizó una inspección del edificio donde anteriormente eran atendidos.

Según la información presentada, la evaluación determinó que la estructura no sufrió daños mayores, por lo que podrá ser acondicionada nuevamente para prestar el servicio.

Sismo en Panamá | “Nosotros tenemos 842 instalaciones a nivel nacional, de esas 67 sufrieron afectaciones y se va a requerir una inversión de alrededor de unos 61 millones de dólares para poder volverlas a reestructurar. Dentro de esas está el hospital de Tonosí, que fue el mayor… pic.twitter.com/OseaxmEOKK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

MOP trabaja en la habilitación de carreteras y accesos a comunidades

Durante la conferencia, las autoridades explicaron que una de las primeras prioridades después del terremoto fue recuperar las vías de acceso a las comunidades afectadas.

Los trabajos se concentraron en permitir la entrada y salida de residentes, así como el traslado de alimentos, agua, equipos de emergencia y personal médico.

El Gobierno indicó que la rehabilitación de las carreteras avanza de manera gradual, con el propósito de restablecer la comunicación terrestre y facilitar las operaciones de asistencia humanitaria.

Aunque se reportaron avances en la habilitación de vías, no se proporcionó en esta intervención un listado completo de carreteras recuperadas ni una fecha definitiva para la normalización del tránsito en todas las comunidades.

Sismo en Panamá | “Es muy importante lo que encontramos en el área de Tonosí, en donde se clausuraron dos puentes, el puente sobre el río Oria y si no me equivoco en Agua Buena, pero estamos montando un operativo con contratista de forma que podamos hacer una apertura con… pic.twitter.com/NTwnG8cuJh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

MEDUCA anuncia regreso a clases y medidas para 35 escuelas destruidas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que los colegios particulares podrán reanudar sus actividades este martes 13 de octubre, siempre que sus directivos garanticen que las instalaciones son seguras para estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.

En el caso de los centros educativos oficiales, las autoridades mantienen las evaluaciones técnicas para determinar cuáles podrán reabrir de manera gradual a partir del miércoles 14 de octubre.

El MEDUCA informó que 35 escuelas quedaron destruidas como consecuencia del terremoto, por lo que será necesario implementar alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje.

La institución recordó que el sistema oficial atiende a más de 802,000 estudiantes, por lo que trabaja en medidas que permitan continuar el proceso educativo en los centros que no puedan recibir alumnos presencialmente.

Sismo en Panamá | "Hay clases mañana en el sector privado, después que todos tengan la garantía de que los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos puedan permanecer en las instalaciones", dijo esta noche el ministro de Educación, Ventura Vega. pic.twitter.com/Gk7EdDWHdl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

¿Cuándo termina el calendario escolar 2026?

Durante la conferencia, el MEDUCA también informó sobre las fechas previstas para la culminación del año escolar:

Finalización del período escolar: 11 de diciembre de 2026.

Graduaciones: del 11 al 18 de diciembre de 2026.

Las autoridades señalaron que, al momento de la conferencia, restaban 34 días de clases para completar el período escolar, por lo que buscan garantizar el cumplimiento del calendario pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.