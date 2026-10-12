Órgano Judicial mantiene suspensión de labores en cuatro provincias tras terremoto en Panamá

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia informó este lunes 12 de octubre de 2026 que mantiene la suspensión de labores y términos judiciales en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. La medida busca proteger a funcionarios y usuarios mientras se evalúan las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo No. 620 del 12 de octubre de 2026, con fundamento en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, y comprende los despachos y dependencias judiciales y administrativas ubicados en las cuatro provincias.

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La suspensión permitirá continuar con las evaluaciones de las infraestructuras y determinar si reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los colaboradores y de las personas que requieren los servicios de administración de justicia.

¿Qué servicios del Órgano Judicial continuarán funcionando?

La Corte Suprema de Justicia aclaró que determinadas dependencias mantendrán la atención debido a la naturaleza de sus funciones.

Las excepciones contempladas son:

Sistema Penal Acusatorio (SPA): oficinas judiciales que realizan turnos.

Jurisdicción de Niñez y Adolescencia: atención de medidas urgentes.

Jurisdicción de Familia: atención de medidas urgentes.

La institución explicó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evaluarán diariamente la continuidad de la medida, por lo que todavía no se ha establecido una fecha para el restablecimiento general de las labores.