Órgano Judicial mantiene suspensión de labores y términos judiciales en cuatro provincias tras el sismo

El Órgano Judicial de Panamá informó que mantiene la suspensión de labores y términos judiciales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, tras las evaluaciones de daños estructurales en sus despachos y oficinas a raíz del sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026.
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¿En qué provincias siguen suspendidas las labores del Órgano Judicial?
Según la información proporcionada por la institución, la suspensión se mantiene en:
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Coclé.
Herrera.
Los Santos.
Veraguas.
La disposición comprende tanto las labores como los términos judiciales en las provincias señaladas.
El Órgano Judicial deberá comunicar cualquier actualización sobre la reanudación de sus actividades y el restablecimiento de los términos judiciales en las sedes afectadas.