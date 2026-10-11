Órgano Judicial mantiene suspensión de labores y términos judiciales en cuatro provincias tras el sismo

El Órgano Judicial de Panamá informó que mantiene la suspensión de labores y términos judiciales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, tras las evaluaciones de daños estructurales en sus despachos y oficinas a raíz del sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

La medida responde a las afectaciones identificadas en instalaciones judiciales de estas cuatro provincias, mientras se determina si existen condiciones adecuadas para reanudar las actividades.

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¿En qué provincias siguen suspendidas las labores del Órgano Judicial?

Sismo en Panamá | El @OJudicialPanama mantiene la suspensión de los términos judiciales y de labores en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, tras una evaluación de los daños estructurales en los despachos y oficinas por el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/NCnTboBth3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Según la información proporcionada por la institución, la suspensión se mantiene en:

Coclé.

Herrera.

Los Santos.

Veraguas.

La disposición comprende tanto las labores como los términos judiciales en las provincias señaladas.

El Órgano Judicial deberá comunicar cualquier actualización sobre la reanudación de sus actividades y el restablecimiento de los términos judiciales en las sedes afectadas.