Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 17:36

Órgano Judicial mantiene suspensión de labores y términos judiciales en cuatro provincias tras el sismo

El Órgano Judicial mantiene suspendidas las labores y los términos judiciales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas tras evaluar daños por el sismo.

Órgano Judicial suspende labores en 4 provincias

Órgano Judicial suspende labores en 4 provincias

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Órgano Judicial de Panamá informó que mantiene la suspensión de labores y términos judiciales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, tras las evaluaciones de daños estructurales en sus despachos y oficinas a raíz del sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

La medida responde a las afectaciones identificadas en instalaciones judiciales de estas cuatro provincias, mientras se determina si existen condiciones adecuadas para reanudar las actividades.

Contenido de interés: EN VIVO | Sismo en Panamá: Mulino anuncia entrega de alimentos casa por casa

¿En qué provincias siguen suspendidas las labores del Órgano Judicial?

Según la información proporcionada por la institución, la suspensión se mantiene en:

  • Coclé.

  • Herrera.

  • Los Santos.

  • Veraguas.

La disposición comprende tanto las labores como los términos judiciales en las provincias señaladas.

El Órgano Judicial deberá comunicar cualquier actualización sobre la reanudación de sus actividades y el restablecimiento de los términos judiciales en las sedes afectadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá, trabajos de construcción de la Línea 3 y el túnel bajo el Canal no reportan afectaciones

"No me dio tiempo de reaccionar": niño relata cómo sobrevivió al derrumbe de su hogar en Playa Venao

Tras el terremoto en Panamá, MINSA ofrece apoyo psicológico a las personas afectadas

Recomendadas

Más Noticias