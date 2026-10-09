EN VIVO | Sismo en Panamá: no existe riesgo de tsunami en el país

Estados Unidos brinda apoyo en Panamá tras sismo
El secretario de Estado de EE. UU. monitorea los informes sobre el sismo de 7.2 ocurrido en Panamá. "Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá", informó.
Panamá
Este viernes 9 de octubre de 2026 se registró en Panamá un sismo de magnitud 7.2, que, según reportes preliminares, habría provocado daños en infraestructuras.
Este viernes 9 de octubre se registró en Panamá un sismo de 7.2, localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.
Las autoridades realizan labores de inspección en diversas provincias del país. Durante la tarde también se han reportado réplicas, mientras los organismos de emergencia evalúan las posibles afectaciones en diferentes puntos del país.