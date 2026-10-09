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EN VIVO | Sismo en Panamá: no existe riesgo de tsunami en el país

Sismo en Panamá

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Este viernes 9 de octubre de 2026 se registró en Panamá un sismo de magnitud 7.2, que, según reportes preliminares, habría provocado daños en infraestructuras.

Por Ana Canto

Este viernes 9 de octubre se registró en Panamá un sismo de 7.2, localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.

Las autoridades realizan labores de inspección en diversas provincias del país. Durante la tarde también se han reportado réplicas, mientras los organismos de emergencia evalúan las posibles afectaciones en diferentes puntos del país.

EN VIVO | Sismo en Panamá hoy, 9 de octubre de 2026

Estados Unidos brinda apoyo en Panamá tras sismo

El secretario de Estado de EE. UU. monitorea los informes sobre el sismo de 7.2 ocurrido en Panamá. "Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá", informó.

IDAAN avanza en la recuperación de la potabilizadora de Chilibre

SINAPROC rescata a dos personas tras el sismo

Hasta el momento, el SINAPROC ha rescatado a dos personas, una en Soná, provincia de Veraguas, y otra en la provincia de Coclé.

La entidad informó que 65 colegios, de la comarca Ngäbe Bugle y de la provincia de Chiriquí resultaron afectadas tras el sismo.

Metro de Panamá mantiene suspendido el servicio

LPF suspende los partido programados para este viernes

CSS inspecciona con SINAPROC instalaciones de salud afectadas

La CSS informó que todas las policlínicas del país operarán las 24 horas este viernes, tras el sismo. Asimismo, informó ese están revisando diversas instalaciones de salud en Soná y Tonosí ante posibles afectaciones estructurales.

CSS refuerza personal tras sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) refuerza con más personal los servicios de urgencias a nivel nacional.

Suministro de luz afectado en Panamá, informó Naturgy

"Informamos a nuestros clientes que, producto del fuerte sismo registrado en Panamá, se mantienen afectaciones en el suministro eléctrico en sectores de Azuero, Veraguas incluyendo Atalaya y el sur de la provincia y Puerto Armuelles, en Chiriquí".

Embajada de Turquía se solidariza con Panamá

La Embajada de Türkiye expresa su solidaridad con el pueblo panameño ante el sismo ocurrido este 9 de octubre.

Presidente recorre Penonomé y provincias centrales

"Estoy en Penonomé, recorriendo junto a la ministra Montalvo, las zonas afectadas y para coordinar rápidamente ayuda y soluciones para los afectados del sismo que sufrió nuestro país". "Estoy en Penonomé, recorriendo junto a la ministra Montalvo, las zonas afectadas y para coordinar rápidamente ayuda y soluciones para los afectados del sismo que sufrió nuestro país".

Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda operaciones

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda operaciones aéreas tras una suspensión temporal adoptada como medida preventiva tras un fuerte sismo registrado en Panamá.

Vuelos afectados tras sismo en Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil informó sobre vuelos afectados tras la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras sismo de 7.2 registrado este viernes en Panamá.

Puentes Américas y Centenario están abiertos

Los puentes de Las Américas y Centenario se mantienen abiertos y operando con normalidad, confirmó el contralor Anel Flores.

Gran congestionamiento vehicular en Panamá

MITRADEL pide flexibilidad a los empleadores

Ante el sismo que sacudió Panamá, MITRADEL exhorta a los empleadores a brindar flexibilidad laboral, priorizando la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

CSS refuerza con más personas los servicios de urgencias

ENA anuncia paso gratis en los corredores

Instituto de Geociencias pide a la población precaución en diversas islas

El Instituto de Geociencias solicitó a la población residente de Isla Cañas, el sur de los Santos y Veraguas a desalojar los hogares que se encuentran cerca de la costa, debido a las olas que se registrarán de 1 a 3 metros.

MiBus activa protocolo de transporte tras sismo en la ciudad de Panamá

Alcaldía de Panamá suspende funciones municipales

ETESA detalla estado del servicio eléctrico

ETESA informa que la red de transmisión eléctrica se mantiene estable, garantizando la continuidad del servicio de transmisión a nivel nacional.

Cierre de instituciones estatales en Panamá

Nueva replica del sismo en Panamá

CSS no registra heridos ni lesionados

Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se solidariza con Panamá

Estado del Canal de Panamá

El Canal de Panamá continúa con sus operaciones normales tras el sismo de hoy en Panamá, informó la administradora Ilya Marotta.

Gobierno pide a la población seguir canales oficiales de información y no caer en las noticias falsas.

Presidente de Colombia se solidariza con Panamá tras sismo

Autoridades inspeccionan el Puente Centenario

Ante el fuerte tráfico registrado en la ciudad de Panamá, las autoridades anunciaron que se están realizando inspecciones en el Puente Centenario.

Se da seguimiento a las islas del país.

Aumentan a 47 las replicas del sismo en Panamá

Hasta el momento no se han registrado personas fallecidas tras el sismo de 7.2 en Panamá. Las olas comenzarán a aumentar. Piden a la población evitar mantenerse en el mar.

Anuncio del presidente José Raúl Mulino

"La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas". "La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas".

Evaluaciones en provincias

Autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que se encuentran realizando las inspecciones a nivel nacional ante el sismo registrado en Panamá.

Presidente Mulino llama a la calma

El presidente José Raúl Mulino pidió mantener la calma y solicitó a los organismos correspondientes atender la emergencia tras el sismo reportado en Panamá.

Sismo en Panamá: Metro de Panamá está suspendido

El Metro de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en las Líneas 1 y 2 este viernes 9 de octubre de 2026, luego del fuerte sismo registrado en el país.

No hay alerta oficial de tsunami para Panamá

Declaraciones desde el Instituto de Geociencias

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Presidente Mulino ordena movilizar recursos y anuncia conferencia de prensa

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