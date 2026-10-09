EN VIVO | Sismo en Panamá: no existe riesgo de tsunami en el país

SINAPROC rescata a dos personas tras el sismo

Hasta el momento, el SINAPROC ha rescatado a dos personas, una en Soná, provincia de Veraguas, y otra en la provincia de Coclé.

La entidad informó que 65 colegios, de la comarca Ngäbe Bugle y de la provincia de Chiriquí resultaron afectadas tras el sismo.