Sismo en Panamá: ¿cuánto tiempo podrían durar las réplicas tras el terremoto?

El director del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó que las réplicas posteriores al sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá forman parte del proceso de reajuste de las fallas tectónicas.

“Dentro del ciclo sísmico lo que viene ahora es el reacomodo. Lo que viene ahora es el reacomodo de las fallas tectónicas hasta que queden bloqueadas nuevamente y comience de nuevo a acumular energía. Esto puede durar, no hay un criterio según la teoría, los libros pueden durar entre unos días hasta posiblemente meses. Esperemos que nada más sea unos días”, explicó Luque.

"Históricamente ya hubo un sismo en el orden de magnitud 6, en ese rango de los 6, 6.5, en el año de 1913. Hasta ahora, estos sismos en el territorio nacional con esta magnitud, el orden de 7, por muchos años no se había sentido. En estos momentos continuamos teniendo réplicas a… pic.twitter.com/GQqHSwzgdq — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

¿Cuánto tiempo podrían durar las réplicas del sismo en Panamá?

El especialista señaló que no existe un plazo exacto para determinar cuándo finalizará el proceso de reajuste de las fallas tectónicas, por lo que las réplicas podrían continuar mientras se desarrolla esta actividad.

Luque también recordó que Panamá ha registrado movimientos sísmicos importantes en el pasado, aunque destacó que durante muchos años no se había sentido en el territorio nacional un evento de la magnitud reportada el viernes.

"Dentro del ciclo sísmico lo que viene ahora es el reacomodo. Lo que viene ahora es el reacomodo de las fallas tectónicas hasta que queden bloqueadas nuevamente y comience de nuevo a acumular energía. Esto puede durar, no hay un criterio según la teoría, los libros pueden durar… pic.twitter.com/FNVOc610p1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

“Históricamente ya hubo un sismo en el orden de magnitud 6, en ese rango de los 6, 6.5, en el año de 1913. Hasta ahora, estos sismos en el territorio nacional con esta magnitud, el orden de 7, por muchos años no se había sentido. En estos momentos continuamos teniendo réplicas a causa de este evento de magnitud 7.5, a 39 kilómetros de Tonosí, al norte”, manifestó el director del IGC.

El Instituto de Geociencias continúa dando seguimiento a la actividad sísmica, mientras se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

¿Cómo verificar las réplicas en Panamá?

Para verificar las réplicas que se registran en el Panamá, puede ingresar al siguiente enlace: https://sismosgeociencias.up.ac.pa/.