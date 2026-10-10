CAF anuncia donación de USD 250 mil y ofrece USD 50 millones a Panamá tras el sismo

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ( CAF ) anunció una donación de USD 250,000 para Panamá destinada a contribuir con la atención de las necesidades humanitarias provocadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La entidad también puso a disposición del Gobierno panameño una línea de financiamiento de USD 50 millones para apoyar la recuperación de las zonas afectadas.

El organismo financiero explicó que los USD 50 millones corresponden a su línea de financiamiento para desastres naturales, mediante la cual Panamá podrá acceder a recursos para atender las consecuencias de la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.

CAF ofrece apoyo económico a Panamá tras el terremoto

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el movimiento sísmico y destacó la disposición del organismo para acompañar al país durante la emergencia.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, aseguró el presidente ejecutivo del CAF". “Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, aseguró el presidente ejecutivo del CAF".

La entidad indicó que este apoyo se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, con el objetivo de contribuir a la atención de las necesidades inmediatas y respaldar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción.