¡No al juega vivo! ACODECO advierte sobre precios del agua tras fuerte sismo en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) hizo un llamado a los comercios a respetar los precios tope establecidos para la venta de agua embotellada en dos provincias de Panamá, ante situaciones que puedan afectar el abastecimiento o la disponibilidad de productos esenciales, tras el sismo de este viernes 9 de octubre.

La entidad advirtió que las dificultades en el suministro no deben utilizarse como justificación para incrementar los precios por encima de los límites establecidos, y reiteró que mantendrá labores de vigilancia para proteger los derechos de los consumidores.

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ACODECO pide denunciar comercios

La institución exhortó a los agentes económicos a mantener prácticas comerciales responsables y transparentes, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Asimismo, solicitó a los ciudadanos presentar sus denuncias mediante los canales oficiales de ACODECO si identifican establecimientos que comercialicen botellas de agua por encima de los precios máximos permitidos.

La entidad destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas y evitar cobros excesivos durante situaciones que afecten el abastecimiento de productos esenciales.