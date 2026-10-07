Matrículas y mensualidades subirán en algunos colegios: ¿Qué pueden hacer los padres? ACODECO explica

Matrículas y mensualidades subirán en algunos colegios Foto/TR

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) alertó a los padres de familia sobre aumentos anunciados en matrículas y mensualidades de colegios particulares para 2027 . Entre los planteles que entregaron información comparable, alrededor del 27 % reportó incrementos en matrícula y el 25 % en mensualidades.

De acuerdo con Acodeco, aproximadamente el 40 % de los colegios particulares a nivel nacional ha entregado información sobre sus costos para el próximo año escolar.

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Del grupo para el cual existen datos comparables entre 2026 y 2027:

Alrededor del 27 % informó aumentos en la matrícula.

Un 25 % reportó incrementos en las mensualidades.

Los porcentajes corresponden a los colegios que han suministrado información comparable a la institución y no significan que ese porcentaje represente a todos los colegios particulares del país.

Acodeco recomendó a padres y acudientes conocer antes de matricular el costo total que deberán asumir durante el año, incluyendo matrícula, mensualidades, uniformes, útiles escolares y otros cargos relacionados con el servicio educativo.

¿Puede un colegio aumentar la matrícula sin avisar?

Acodeco recordó que, conforme al artículo 130 de la Ley 47 de 1946, las modificaciones en los costos de matrícula, uniformes o útiles escolares deben ser coordinadas entre el centro educativo particular, la asociación de padres de familia y el Ministerio de Educación (Meduca).

La entidad señaló que no basta con comunicar unilateralmente un cambio mediante una circular, nota o publicación, sino que debe cumplirse el procedimiento formal establecido.

Además, los cambios en los costos del servicio educativo deben ser anunciados y coordinados con al menos seis meses de anticipación al período de matrícula, según explicó Acodeco.

TReporta

El administrador general de la institución, Ramón Abadi Balid, advirtió que si un colegio incrementa la matrícula sin haber informado oportunamente, la sanción puede alcanzar los B/.25,000.

¿Qué recomienda Acodeco a los padres de familia?

Antes de firmar un contrato o realizar la matrícula para 2027, la institución recomienda:

Solicitar información clara sobre todos los costos y fechas de pago.

Revisar cuánto se pagará por matrícula y cuánto por mensualidades.

Leer detenidamente el contrato antes de firmarlo.

Verificar que el colegio esté autorizado por el Meduca.

Visitar las instalaciones y conocer las condiciones del plantel.

Conservar recibos, circulares, contratos y otros documentos relacionados con los pagos.

Abadi Balid explicó que matrícula y mensualidad son conceptos distintos. Dependiendo de cada colegio, las mensualidades pueden distribuirse en 9, 10 u 11 cuotas durante el período escolar.

Los padres que consideren que un colegio incumplió el procedimiento pueden acudir a Acodeco y presentar las pruebas correspondientes para que la entidad evalúe la situación.