Acodeco revela cuánto sumaron los reclamos atendidos mediante conciliación

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y agosto de 2026 se realizaron 1,332 conciliaciones entre consumidores y agentes económicos, relacionadas con reclamos por un monto total de B/.12,539,194.52.

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¿Cuántas conciliaciones realizó Acodeco en 2026?

De acuerdo con las estadísticas de la institución, durante los primeros ocho meses del año se registraron:

1,332 conciliaciones entre consumidores y agentes económicos.

B/.12,539,194.52 como monto total relacionado con estos procesos.

Un período comprendido entre enero y agosto de 2026.

Según Acodeco, estos procedimientos permitieron alcanzar acuerdos para atender las situaciones planteadas por los consumidores, evitando que los conflictos tuvieran que avanzar hacia otras instancias.

Acodeco pide atender oportunamente los reclamos

La entidad destacó la importancia de que los comercios mantengan una actitud receptiva ante las reclamaciones de sus clientes y procuren ofrecer respuestas oportunas cuando sea posible alcanzar una solución.

Acodeco señaló que algunos agentes económicos escuchan el planteamiento del consumidor, analizan el caso y buscan una respuesta directa antes de que la controversia se convierta en un proceso más prolongado.

La institución sostiene que la atención oportuna de los reclamos beneficia al consumidor y puede contribuir a mantener una relación de confianza entre clientes y comercios.