Sismo en Panamá: damnificados solicitan agua y comida; Contraloría autoriza uso de recursos

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que se ha autorizado a las juntas comunales a utilizar recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales y del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) para brindar asistencia a las comunidades afectadas por el sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026.

La medida busca facilitar la atención de las necesidades de la población durante la emergencia, permitiendo que las autoridades locales dispongan de estos fondos para apoyar a los sectores afectados.

Le podría interesar: EN VIVO | Sismo en Panamá: actualización de afectaciones y anuncios de autoridades

Contraloría permitirá utilizar vehículos oficiales sin salvoconducto

Flores también informó que se permitirá el uso de vehículos oficiales sin salvoconducto para realizar traslados relacionados con la atención de la emergencia.

El contralor explicó que estas acciones estarán sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, con el objetivo de supervisar la utilización de los recursos públicos.

Asimismo, destacó que, durante este proceso, se continuará priorizando el bienestar de la población afectada por el movimiento sísmico.