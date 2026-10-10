Sismo en Panamá: no se reportan víctimas fatales y SINAPROC atiende a damnificados

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) presentó un nuevo balance preliminar de los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de 4 kilómetros. El informe reporta viviendas afectadas, personas lesionadas, daños en hospitales, puentes y carreteras, así como comunidades incomunicadas.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), el Ministerio de Educación (MEDUCA) reportó 188 centros escolares afectados a nivel nacional. Los organismos de emergencia mantienen las evaluaciones y labores de atención en las provincias impactadas. Al momento del balance, no se registraban reportes de personas desaparecidas.

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"No tenemos víctimas que lamentar hasta este momento, hay situaciones que tenemos que ver con estructuras colapsadas", expresó anoche la ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska, durante un recorrido realizado en Los Santos tras el sismo registrado en Panamá. pic.twitter.com/WqvadLxn4O — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

¿Cuáles son las provincias más afectadas por el sismo en Panamá?

En Veraguas, se reportaron 18 viviendas afectadas, una persona rescatada con lesiones menores y daños en ocho centros de salud y 35 escuelas. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecían incomunicados por colapsos en las carreteras, mientras que sectores de Soná y Mariato registraron interrupciones de electricidad, agua potable e internet.

En Coclé, las autoridades informaron sobre 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores. También se reportaron afectaciones en hospitales, escuelas, iglesias y edificios gubernamentales. En Penonomé se habilitó un albergue en las instalaciones del IFARHU para ocho familias.

"Por el fuerte impacto muchas casas cayeron, hay puentes que no se podrán usar, y entró máquinaria pesada, y sí pedimos comida seca y ayuda, tenemos varios albergues, están en las escuelas y en los montes. Las réplicas han seguido, pero no con la intensidad de ayer, pérdidas… pic.twitter.com/Nm6ok1iC41 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

En Los Santos, el balance incluye 14 viviendas y cinco hoteles con daños parciales, seis personas lesionadas, cuatro hospitales y 22 centros educativos afectados. Además, unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar, mientras cinco comunidades permanecían incomunicadas.

En Herrera, se registraron 32 viviendas afectadas, de las cuales dos presentaban daños totales. También se reportó una persona con lesiones menores, daños en dos hospitales y 48 centros educativos, además de un deslizamiento de tierra en la vía Chitré-Las Minas.

Sismo en Panamá: reportan daños en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste

En Chiriquí, se reportaron 16 viviendas afectadas, daños en 20 centros educativos, el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora.

En Colón, el informe señala daños en viviendas, ocho caserones, el Hospital San Juan, el Mercado Municipal y un puente en Miguel de la Borda. No se reportaron personas lesionadas en esta provincia.

"Le pedimos al pueblo de Mariato que tenga fe y esperanza que la ayuda humanitaria va en camino, pues hemos tenido contacto con el alcalde de Panamá que nos va a apoyar y otros más. Así que estamos en espera del apoyo. Así que les mando un saludo a todos, que se mantengan en… pic.twitter.com/EO0jOMigdy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Por su parte, Panamá Oeste registró tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, daños parciales en dos centros de salud y afectaciones en un edificio gubernamental.

En la provincia de Panamá, se reportaron daños menores en cuatro edificios residenciales, así como afectaciones en comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. También se realizaron evacuaciones de hospitales y centros de salud.

SINAPROC reiteró el llamado a mantener la calma, consultar los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. Para reportar situaciones de riesgo, la institución compartió los números 520-4429 y 911.