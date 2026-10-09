Sismo en Panamá | Así quedó la vía principal de Mariato tras el sismo: residentes piden ayuda al Gobierno

Sismo en Panamá: residentes de Mariato solicitan ayuda por daños en carretera

El sismo registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 dejó afectaciones en la vía principal del distrito de Mariato, ubicado en el sur de la provincia de Veraguas. Ante los daños reportados en esta importante carretera, residentes de la comunidad hicieron un llamado al Gobierno para recibir apoyo durante la emergencia.

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Sismo en Panamá: residentes de Mariato solicitan ayuda por daños en carretera

La afectación en la vía principal genera preocupación entre los habitantes de Mariato, quienes solicitan la intervención de las autoridades para atender la situación.

Los residentes pidieron apoyo gubernamental en medio de las consecuencias del movimiento sísmico que afectó a distintas regiones del país.

En el distrito de Mariato, al Sur de Veraguas, se reportó una importante afectación en la vía principal. Residentes solicitan apoyo al Gobierno en este momento de crisis. pic.twitter.com/uOtQs17Izc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre la magnitud de los daños en la carretera, si existen restricciones al tránsito vehicular o cuándo podrían realizarse trabajos de reparación.

Autoridades evalúan afectaciones tras el sismo en Panamá

El fuerte terremoto registrado este viernes provocó reportes de daños en viviendas, carreteras y otras estructuras en diferentes puntos del territorio nacional.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, se recomienda a los conductores extremar las precauciones y evitar transitar por tramos que presenten grietas, desprendimientos u otras señales de deterioro.

Los residentes de Mariato esperan una respuesta de las autoridades para atender las afectaciones reportadas en la vía principal del distrito.