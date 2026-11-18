Nuevo sismo de magnitud 4.7 se registra cerca de Tonosí

Tres sismos de magnitudes 4.7, 3.7 y 4.1 fueron reportados durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 en áreas próximas a Tonosí , en la provincia de Los Santos, y a la isla de Coiba, en Veraguas. Los eventos fueron registrados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y sus datos se mantienen en estado preliminar.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 2:04 p. m., con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 44 kilómetros al oeste de Tonosí, según el reporte del Instituto de Geociencias.

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Sismos en Panamá hoy, 18 de noviembre: magnitudes y ubicaciones

Los tres movimientos sísmicos fueron reportados con las siguientes características:

2:04:03 p. m.: magnitud 4.7, profundidad de 10 kilómetros, a 44 kilómetros al oeste de Tonosí.

2:21:35 p. m.: magnitud 3.7, profundidad de 10 kilómetros, a 42 kilómetros al oeste de Tonosí.

2:48:59 p. m.: magnitud 4.1, profundidad de 10 kilómetros, a 30 kilómetros al noreste de Coiba.

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Los dos primeros sismos se localizaron al oeste de Tonosí, mientras que el tercero tuvo su epicentro en las proximidades de Coiba.

¿Continúa la actividad sísmica en Azuero?

Los nuevos movimientos se suman a los eventos sísmicos reportados recientemente en la región de Azuero y áreas cercanas.

Sin embargo, los reportes preliminares no establecen por sí solos que los tres temblores estén asociados con la falla Azuero-Soná. Para confirmar esa relación se requiere una evaluación técnica de las autoridades científicas.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes de daños materiales ni personas afectadas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante cualquier movimiento sísmico.