Sismo en Panamá: Parque Omar habilita Casa Club ante nuevas réplicas

El Parque Omar, ubicado en la ciudad de Panamá, habilitó las instalaciones de la Casa Club para recibir a los vecinos que deseen permanecer fuera de sus viviendas como medida preventiva ante las réplicas del fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026, cuyo epicentro se localizó en la región de Tonosí, provincia de Los Santos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Parque Omar habilita espacio para vecinos tras el sismo

La medida busca ofrecer un lugar de acogida a las personas que prefieran permanecer en las instalaciones del parque mientras continúa la actividad sísmica posterior al terremoto.

La habilitación de la Casa Club se produce luego de que las autoridades advirtieran sobre la posibilidad de nuevas réplicas durante los próximos días.

Por el momento, no se ha informado el horario de atención, la capacidad del espacio ni si se ofrecerán servicios adicionales a las personas que acudan al lugar.

¿Qué hacer ante nuevas réplicas del sismo en Panamá?

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomienda a la población mantener la calma, identificar lugares seguros y seguir las indicaciones de las autoridades.

Durante una réplica, es importante protegerse de objetos que puedan caer, alejarse de ventanas y evitar ingresar a edificaciones que presenten daños estructurales.

Quienes se encuentren en espacios abiertos deben mantenerse alejados de árboles, postes, cables eléctricos y otras estructuras que puedan representar un riesgo.