VIDEO | EN VIVO Sismo en Panamá: replicas continuarán esta noche, confirman autoridades

Este viernes 9 de octubre, las autoridades monitorean el sismo de 7.5 que se registró en Panamá, localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.
Panamá Nacionales - 9 de octubre de 2026 - 18:34
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Las autoridades monitorean el sismo de 7.5 que se registró en Panamá este viernes 9 de octubre, con epicentro a la región de Azuero.
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