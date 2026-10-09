Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 18:34

VIDEO | EN VIVO Sismo en Panamá: replicas continuarán esta noche, confirman autoridades

Las autoridades monitorean el sismo de 7.5 que se registró en Panamá este viernes 9 de octubre, con epicentro a la región de Azuero.

Efectos del Sismo en Panamá.

Efectos del Sismo en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 9 de octubre, las autoridades monitorean el sismo de 7.5 que se registró en Panamá, localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.

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