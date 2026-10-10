MEDUCA confirma suspensión de clases para este lunes 12 de octubre tras sismo en Panamá

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) confirmó la suspensión de clases para el lunes 12 de octubre de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares de Panamá, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras continúan las evaluaciones de las instalaciones escolares.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó este sábado que se han identificado 419 centros educativos afectados, de los cuales 24 presentan destrucción total, según el balance comunicado por la institución.

“El lunes no vamos a tener clases, conscientes de la ansiedad que hay y por la paz mental del país, hemos decidido no tener clases el día lunes, ni particulares ni oficiales”, anunció este sábado el ministro.

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La suspensión permitirá avanzar en las inspecciones de infraestructura y determinar las condiciones de seguridad de los centros educativos afectados por el terremoto.

Comunicado | Por prevención y seguridad de la comunidad educativa, se suspenden las clases este lunes 12 de octubre en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, mientras se realizan las inspecciones tras el sismo y sus réplicas. #SomosMeduca pic.twitter.com/lF89pCTH10 — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 10, 2026

MEDUCA evaluará daños en las 16 regiones educativas

Durante los próximos días, el ministerio coordinará verificaciones con las 16 regiones educativas del país para establecer el alcance de los daños y las medidas necesarias para garantizar la continuidad del aprendizaje.

Vega aseguró que los estudiantes continuarán recibiendo su formación académica, incluso mediante la implementación de módulos educativos cuando sea necesario.

El sistema educativo panameño cuenta con más de 800 mil estudiantes y más de 50 mil docentes, por lo que las autoridades reiteraron que la prioridad es proteger la integridad de alumnos, educadores y personal administrativo.