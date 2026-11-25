El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, viajó este miércoles 25 de noviembre a La Habana, Cuba, para realizar una visita oficial y retomar las gestiones diplomáticas relacionadas con el caso de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en la isla desde hace nueve meses.

El canciller fue recibido por Otto Vaillant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y tiene previsto reunirse con autoridades cubanas para abordar la situación de los detenidos.

Panamá mantiene gestiones diplomáticas por ciudadanos detenidos en Cuba

El grupo de detenidos estaba integrado inicialmente por 10 ciudadanos panameños, siete hombres y tres mujeres. Tras las gestiones diplomáticas, las autoridades cubanas liberaron por razones humanitarias a Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes regresaron a Panamá en abril pasado.

En junio, Martínez-Acha Vásquez confirmó que Panamá mantenía la asistencia legal, la protección diplomática y el acompañamiento consular a sus ciudadanos. También adelantó que el Gobierno Nacional evaluaba alternativas para que, en caso de recibir una condena, los detenidos pudieran cumplir sus penas en Panamá.

Las autoridades cubanas acusan a los siete ciudadanos panameños de haber participado en actividades que presuntamente violan las leyes de ese país.