MEDUCA suspende clases para este martes y se prepara para la apertura de colegios

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció que a partir del miércoles 14 de octubre de 2026 comenzará la reapertura gradual de los colegios oficiales en Panamá, luego de las evaluaciones de seguridad realizadas tras el terremoto del viernes 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que este martes 13 de octubre se dará a conocer cuáles planteles estarán en condiciones de retomar las clases.

Vega explicó que 209 profesionales, entre ingenieros, arquitectos y electromecánicos, participaron este lunes en las inspecciones de centros educativos a nivel nacional, con el objetivo de determinar cuáles instalaciones reúnen las condiciones necesarias para recibir nuevamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Los colegios donde no se puedan abrir anunciaremos cuál va a ser la instrucción para que les llegue la educación a todos los estudiantes de este país, que en los colegios oficiales son más de 802 mil estudiantes”, indicó.

Sismo en Panamá | “Los colegios donde no se puedan abrir anunciaremos cuál va a ser la instrucción para que les llegue la educación a todos los estudiantes de este país, que en los colegios oficiales son más de 802 mil estudiantes”, Ventura Vega, ministro de Educación. pic.twitter.com/MDgTDtVFHR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

Ministro afirma que todos los estudiantes recibirán sus clases

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que los colegios particulares podrán reanudar las clases este martes 13 de octubre, siempre que sus directivos garanticen las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Educación (MEDUCA) realiza las evaluaciones correspondientes para garantizar la continuidad del proceso educativo en los centros escolares oficiales, así como el cumplimiento del calendario escolar 2026, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del viernes 9 de octubre.

Vega señaló que la institución no descarta implementar módulos educativos o clases virtuales como alternativas para los estudiantes de los planteles que no puedan reanudar sus actividades presenciales debido a los daños en sus instalaciones.