MEDUCA advierte a colegios particulares que deben verificar sus instalaciones antes de reanudar clases

El Ministerio de Educación (MEDUCA) exhortó a los colegios particulares de Panamá a realizar inspecciones y verificar las condiciones de seguridad de sus instalaciones antes de reanudar las clases, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La institución advirtió que cualquier decisión de reapertura deberá priorizar la integridad de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.
MEDUCA: colegios particulares asumirán responsabilidad por su reapertura
El Ministerio de Educación fue enfático al señalar que los centros educativos particulares que decidan retomar sus actividades lo harán bajo su propia responsabilidad.
Por ello, instó a las instituciones a realizar las verificaciones e inspecciones correspondientes para garantizar condiciones seguras antes de permitir el ingreso de la comunidad educativa.
La entidad también recordó que, aunque los colegios privados cuentan con autonomía administrativa, deben cumplir las disposiciones legales y educativas vigentes en Panamá.