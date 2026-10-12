MEDUCA advierte a colegios particulares que deben verificar sus instalaciones antes de reanudar clases

El Ministerio de Educación (MEDUCA) exhortó a los colegios particulares de Panamá a realizar inspecciones y verificar las condiciones de seguridad de sus instalaciones antes de reanudar las clases, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La institución advirtió que cualquier decisión de reapertura deberá priorizar la integridad de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.

Mediante un comunicado, el MEDUCA recordó a los propietarios, representantes legales y directivos de los centros educativos privados que no deben reabrir sus instalaciones sin evaluar previamente su infraestructura y descartar posibles riesgos derivados del movimiento sísmico.

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MEDUCA: colegios particulares asumirán responsabilidad por su reapertura

El Ministerio de Educación fue enfático al señalar que los centros educativos particulares que decidan retomar sus actividades lo harán bajo su propia responsabilidad.

Por ello, instó a las instituciones a realizar las verificaciones e inspecciones correspondientes para garantizar condiciones seguras antes de permitir el ingreso de la comunidad educativa.

La entidad también recordó que, aunque los colegios privados cuentan con autonomía administrativa, deben cumplir las disposiciones legales y educativas vigentes en Panamá.