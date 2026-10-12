Terremoto en Panamá: SINAPROC reporta 656 escuelas afectadas y 598 personas en albergues

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó este lunes 12 de octubre de 2026 que 656 centros educativos presentan afectaciones tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. Además, el balance preliminar confirma 14 albergues habilitados con 598 personas alojadas, mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas.
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Terremoto en Panamá: ¿cuáles son las provincias con mayores afectaciones?
El informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presenta el siguiente balance por provincias:
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Veraguas: 420 viviendas afectadas parcial o totalmente, 196 centros educativos, 22 centros de salud y 10 iglesias con daños. También se reportan carreteras en recuperación y cuatro islas afectadas.
Coclé: 318 residencias afectadas, 40 escuelas, 11 edificios gubernamentales y 10 iglesias con daños.
Los Santos: 71 centros educativos afectados y cinco comunidades incomunicadas por daños en puentes, carreteras y deslizamientos. Además, tres infraestructuras viales están en recuperación, junto con dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones policiales afectadas.
Herrera: 302 viviendas con daños parciales, cinco comunidades incomunicadas y tres hospitales con afectaciones parciales.
Chiriquí: 139 centros educativos afectados, 28 viviendas con daños totales y 22 edificios gubernamentales y albergues afectados. También se reportó el colapso de dos tanques de agua.
Panamá Oeste: afectaciones parciales en viviendas y centros de salud, dos personas con lesiones menores y cuatro infraestructuras privadas afectadas.
Colón: afectaciones parciales en el Hospital San Juan, daños reportados en el Mercado Municipal, 29 caserones y 36 centros educativos.
Darién: 10 escuelas afectadas, un centro médico, tres edificios gubernamentales y una vivienda con daños moderados.
SINAPROC mantiene 14 albergues habilitados tras el terremoto
El organismo informó que 598 personas permanecen alojadas en 14 albergues habilitados para atender a las familias afectadas.
En la provincia de Los Santos se reportan tres albergues con más de 210 personas, mientras que las autoridades continúan brindando asistencia humanitaria a las comunidades que presentan daños en viviendas e infraestructura vial.
En Veraguas, el informe señala que algunos sectores han recuperado los servicios de electricidad y agua potable, incluidos acueductos rurales que resultaron afectados por el movimiento sísmico.
¿Hay personas desaparecidas tras el terremoto en Panamá?
SINAPROC confirmó que hasta las 11:30 a.m. del lunes 12 de octubre no se reportaban personas desaparecidas, de acuerdo con el balance preliminar.
Los equipos de seguridad y emergencia mantienen las labores de atención, monitoreo y evaluación de daños en las zonas afectadas.
La institución reiteró que las cifras podrían actualizarse conforme avancen las inspecciones y exhortó a la población a mantener la calma.